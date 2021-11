Anche a Varese parte la raccolta delle “scatole di Natale”, ecco come partecipare

L’iniziativa è partita qualche anno fa a Milano: regalare delle scatole con dentro piccoli oggetti di uso quotidiano ma anche un biglietto o un pensiero destinato a chi riceverà il pacco.

Sono le “scatole di Natale” e due ragazze Simona e Rossella hanno deciso di avviare la raccolta anche in provincia di Varese.

«Lo scopo – spiegano – è quello di preparare tantissime scatole di Natale da poter donare a Natale a bimbi, donne e uomini meno fortunati, per scaldare il cuore e regalare un sorriso , perché meritiamo tutti di trovare un dono la sera di Natale» . Allo scopo è nata anche una pagina Facebook dove è possibile ricevere tutte le informazioni per la consegna della propria scatola in uno dei punti di raccolta.

Per preparala basta davvero poco, ecco alcune indicazioni

• UN PASSATEMPO

Quaderno, matite colorate, libri, parole crociate, sudoku, biglietto della lotteria o giochino piccolo / formato viaggio (per i bimbi potete mettere sia un passatempo sia un giochino in ottimo stato)

• UNA COSA CALDA

Guanti, sciarpa, cappellino o calze calde. Indumenti tipo maglioni, felpe, tutine (per i bimbi)

• UN PRODOTTO DI BELLEZZA (nuovi)

Spazzolino, dentifricio, crema, bagnoschiuma, shampoo, profumo ecc.

• UNA COSA GOLOSA

Caramelle, cioccolatini, biscotti (nuovi e confezionati e non deperibili a breve)

• UN BIGLIETTO GENTILE

Bigliettino di auguri o un disegno/decorazione fatta a mano.

«Ognuno di noi può farsi portavoce della propria zona o paese per raccogliere le scatole – spiegano le due ragazze-. Chiediamo alle associazioni, comuni, di contattarci per la consegna

Ci vuole davvero poco ma è un gesto che scalda il cuore. Il nostro scopo è quello di continuare questa rete solidale anche dopo Natale ma abbiamo bisogno del sostegno di tutti» .

A Gallarate l’iniziativa aveva riscosso grande successo e a gennaio di quest’anno erano state raccolte oltre 1500 scatole