In aumento contagi e ricoveri: chi sono i pazienti all’ospedale di Varese

(foto Asst Sette Laghi)

Risalgono i contagi e Regione Lombardia si prepara ad affrontare una nuova possibile emergenza.

SITUAZIONE RICOVERI IN LOMBARDIA

Mentre accelera la campagna delle terze dosi, dalla Direzione generale del Welfare è arrivata una nota a tutte le a Asst perché approntino piani di potenziamento dei reparti covid. Ieri, domenica 21 novembre, erano 727 i degenti in tutta la Lombardia di cui 61 in terapia intensiva. I posti, al momento sono 960, ma si è già data disposizione di attivarne altri 200 mentre nelle terapia intensive il numero complessivo di letti è di 153. Dai dati di Agenas, al momento l’occupazione dei posti letto di medicina covid è dell’8% mentre è del 6% per quelli di terapia intensiva.

L’aumento di casi si vede in pronto soccorso dove ormai si sfiora il 5% degli accessi totali, in aumento di circa 1 punto percentuale rispetto a dieci giorni fa. Il tasso di casi molto gravi è dell’1,7% mentre sono il 17,5% i pazienti di media gravità.

SITUAZIONE ALL’OSPEDALE DI VARESE

L’aumento di malati si registra anche in corsia al Circolo. Questa mattina si registravano 54 casi totali di cui 48 certi e 6 in attesa dell’esito del tampone. Sono ricoverati in hub covid diretto dal professor Dentali e nel reparto infettivi sotto la guida del professor Paolo Grossi. Una decina di ricoveri si registra anche nei reparti dedicati al Del Ponte per bimbi e per donne gravide positive.

I casi più problematici sono stati concentrati nell’hub covid dove sono coinvolti anche i medici anestesisti che controllano l’uso delle Cpap, i caschi di ventilazione. In tutto sono 11 ( erano 7 il 15 novembre). I degenti totali sono 27, di cui quasi due terzi sono vaccinati . L’età va dai 34 ai 94 anni.

Sono quasi tutti grandi anziani, tranne un cinquantenne, i 16 degenti degli infettivi. Le loro condizioni di salute sono serie, soprattutto a causa di altre malattie che definiscono un quadro clinico complessivo delicato. Sono tutti vaccinati ma da oltre 6 mesi mentre l’unico non vaccinato è un cinquantenne.

Al momento, restano “pulite” tutte le terapia intensive dell’ospedale di Circolo che lavorano, comunque, in modo intensivo per l’incremento di attività chirurgica avviata dall’azienda per recuperare le liste d’attesa. Sono quasi 900 le persone ricoverate per tutte le altre casistiche.

IN LOMBARDIA 105 CASI OGNI 100.000 ABITANTI

È determinante, quindi, l’efficacia della campagna sulle terze dosi per evitare una nuova zona gialla. L’incidenza attuale in Lombardia ha raggiunto quota 105 positivi ogni 100.000 abitanti, un’incidenza quasi raddoppiata rispetto alla settimana precedente. Regione sta anche valutano la possibilità di riaprire la terapia intensiva a Fiera Milano City anche se al momento è ancora un’ipotesi remota.

Per passare in zona gialla è necessario che:

l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti, e il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da covid-19 sia superiore al 10 per cento;

Cosa cambia in zona gialla

La principale novità riguarda l’uso della mascherina, che ritorna obbligatoria sempre, anche all’aperto. Nei ristoranti, in zona gialla, torna il limite massimo di 4 persone allo stesso tavolo, tranne che non si tratti di conviventi. Resta l’obbligo di green pass per l’interno dei locali.

Per gli spettacoli culturali – cinema, teatri, mostre – e per gli eventi sportivi negli stadi cambiano le capacità massime consentite: al 50 per cento della capacità massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.