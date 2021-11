Bambini protagonisti della Turandot di Puccini con Giocopera

L’Accademia musicale Sant’Agostino 2.0 di Biandronno propone per il pomeriggio di sabato 6 novembre un nuovo laboratorio di Giocopera con la Turandot di Giacomo Puccini. In scena tra palco e platea a partire dalle ore 14.

L’obiettivo del laboratorio Giocopera, rivolto a bambini indicativamente dai 4 agli 11 anni, è quello di avvicinare il bambino all’opera classica attraverso il gioco, portandolo a conoscenza della costruzione di un vero spettacolo operistico.

Il laboratorio permetterà al bambino di diventare un vero protagonista attivo, imparando la drammatizzazione, la rappresentazione, la costruzione della scenografia, la musicalità e la vocalizzazione e intonazione delle arie d’opera più significative dell’opera.

Un modo semplice per avvicinare i bambini a questa forma di arte attraverso il gioco, imparando senza fatica a sviluppare maggiormente la capacità attentiva, di socializzazione e di creatività.

L’Opera proposta in questo laboratorio si presta alla partecipazione anche dei bambini più piccoli della scuola materna, in quanto la Turandot valorizza l’apprendimento attraverso l’abbinamento favola e musica, offrendo stimoli e spunti interessanti di coinvolgimento. Si offre inoltre la possibilità di rendere i più piccoli protagonisti della narrazione, dando vita a un percorso di creazione ed interazione, giocando a immaginare e impersonare i protagonisti dell’opera, per attivare la fantasia e la capacità di ascolto nel bambino.

Per maggiori informazioni e iscrizioni scrivere a segreteria@accademiamusicale.com.