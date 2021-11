Black Friday, super offerta per i traghetti verso Sicilia e Sardegna

Il Black Friday è il momento perfetto per pensare ai prossimi viaggi. Con GNV, dal 26 al 28 novembre i traghetti per la Sicilia costano il 50% in meno. E puoi viaggiare tra dicembre 2021 e settembre 2022.

Lo sconto viene applicato sul biglietto, esclusi pasti e tasse, e non è valido su opzioni e prevendite. Se poi decidi di non partire, potrai annullare gratuitamente il traghetto per i viaggi da febbraio a novembre, fino a 7 giorni prima della partenza.

GNV (Grandi Navi Veloci), compagnia di navigazione italiana fondata nel 1992 ha operato il primo collegamento nel 1993, con la nave Majestic diretta da Genova a Palermo, in Sicilia; la Compagnia è leader nei collegamenti marittimi verso Sardegna, Sicilia, Albania, Spagna, Baleari, Tunisia, Marocco e Francia. La sua flotta, sempre all’avanguardia, ha ottenuto la Biosafety Trust Certification, certificazione per la prevenzione e il controllo delle infezioni (è stata la prima compagnia nel settore dei traghetti ad ottenerla). Un risultato, questo, che segue l’immediata risposta alle problematiche imposte dal COVID-19: GNV ha subito messo in campo procedure dedicate per la sanificazione e il distanziamento sociale a bordo, nelle biglietterie e negli uffici, risultando così una tra le compagnie più sicure.

Sicilia

Il Black Friday di GNV è un’occasione imperdibile, se la prossima estate (o magari in primavera) hai in programma un viaggio verso la Sicilia. Sono infatti cinque le tratte che la compagnia copre da e per l’isola, tra le mete in assoluto più ambite dai turisti lombardi. Ci si imbarca da Genova, Civitavecchia o Napoli, e si scende a Palermo o a Termini Imerese. Il tutto, dopo aver goduto di utilissimi servizi: dal trasporto degli animali al trasporto di auto e moto, Grandi Navi Veloci sa soddisfare tutte le esigenze di chi viaggia per lavoro o per piacere.

Sardegna

Grazie al Black Friday di GNV è possibile acquistare alla metà del prezzo anche i traghetti per la Sardegna. Meta per eccellenza di vacanze glamour, l’isola può essere raggiunta da Genova (collegata ad Olbia e a Porto Torres) o da Civitavecchia (collegata ad Olbia). Le prenotazioni possono comodamente essere effettuate online, verificando la disponibilità sul calendario virtuale.

Marocco e Spagna

Grandi Navi Veloci propone una traversata in traghetto da Genova e Tangeri (in sconto col Black Friday di GNV). Ma, chi lo volesse, può viaggiare verso Barcellona e fermarsi in Spagna. Grandi Navi veloci intende offrire viaggi confortevoli, e proprio per questo offre una vasta gamma di servizi dedicati (a cominciare dal trasporto di auto e moto, per vivere la propria vacanza o il proprio viaggio di lavoro in completa libertà, senza dover ricorrere ad una vettura a noleggio).

Tunisia

Meta turistica per eccellenza, Grandi Navi Veloci parte da Genova, Civitavecchia o da Palermo per Tunisi, alla scoperta dei sapori, dell’incredibile fascino del deserto e della bellezza del mare e delle spiaggia della Tunisia: prenotando dal 26 al 28 novembre, il biglietto del traghetto ti costa il 50% in meno.

Albania

In appena 11 ore è possibile scoprire una delle mete turistiche del Mediterraneo e della riviera Adriatica tra le più gettonate: economica e affascinante, l’Albania può essere raggiunta in traghetto con GNV, che offre anche la possibilità di trasportare la propria auto. Parte dell’offerta del Black Friday, i traghetti verso Durazzo partono da Bari tutti i giorni.