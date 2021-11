Dalla Via Francisca a Casa Macchi di Morazzone, visite per le scuole con il Fai

Modellate sulle Giornate FAI di Primavera e di Autunno, il più diffuso e partecipato evento nazionale dedicato dal FAI alla promozione del patrimonio di natura e storia dell’Italia, tornano nella settimana dal 22 al 27 novembre le Giornate FAI riservate alle scuole, giunte alla decima edizione.

Le Delegazioni di volontari FAI organizzeranno in tutte le regioni visite speciali riservate alle classi “Amiche FAI” e gestite interamente dagli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati dai volontari FAI che operano in un dialogo continuo con i docenti. Indossati i panni di narratori d’eccezione, gli Apprendisti Ciceroni accompagneranno le classi in visita alla scoperta di luoghi dal valore storico, artistico, naturalistico e comunque identitari, ovvero significativi per loro e per le loro comunità.

Chiese e palazzi, sedi delle istituzioni, riserve naturali, parchi e giardini storici, quartieri cittadini e molti altri luoghi saranno aperti e raccontati agli studenti dagli studenti, in un progetto di educazione tra pari di grande soddisfazione per tutti; un’esperienza formativa unica e originale, che è anche l’occasione per i ragazzi di valorizzare il proprio territorio, mettendosi al servizio della loro comunità.

Per l’occasione il borgo di Morazzone (VA) proporrà un percorso alla scoperta della sua storia millenaria, che deve la sua importanza al fatto di trovarsi su una strategica via di comunicazione tra la pianura padana e i passi alpini.

Si tratta della Via Francisca del Lucomagno, per secoli percorsa da personaggi di grande rilievo in viaggio tra il Nordeuropa il mondo mediterraneo. Il percorso partirà dalla chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio, che conserva rare lapidi romane di epoca imperiale, e condurrà, attraverso monumenti risorgimentali e di pregio, fino alla presentazione del restauro in atto di casa Macchi, una delle più recenti acquisizioni del FAI. Si procederà quindi fino al Monumento a Garibaldi, che offrirà l’occasione di raccontare le vicende risorgimentali del territorio; si incrocerà la casa del famoso pittore seicentesco Pier Francesco Mazzuchelli detto Il Morazzone, fino all’antica chiesa di Santa Maria le cui origini risalgono al XV secolo. La breve camminata si concluderà infine presso il cantiere di casa Macchi, prezioso e affascinante palazzotto liberty, ancora in fase di restauro.

I luoghi che si incontreranno lungo il percorso presentano un ampio scorcio storico, che permette di abbracciare le fasi rilevanti del territorio varesino. Morazzone, tra l’altro, è anche il soprannome del famoso pittore Pier Francesco Mazzucchelli, originario del paese, di cui si osserverà dall’esterno la casa e che verrà raccontato dagli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo di Gazzada. La passeggiata lungo il borgo, inoltre, svelerà splendide ville Liberty, costruite nell’Ottocento, approfondite dai ragazzi del Liceo Artistico Frattini di Varese.

Per informazioni sui beni aperti e per le prenotazioni delle visite consultare il sito internet www.giornatefaiperlescuole.it