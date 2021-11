Fondi per Arcumeggia, Francesca Brianza: “Rinasce un borgo di rara bellezza”

Prosegue l’impegno di Regione Lombardia per quanto riguarda il restauro e la valorizzazione dell’antico borgo di Arcumeggia nel Comune di Casalzuigno nel Varesotto. Il comune si è infatti aggiudicato il bando di Regione Lombardia che ha stanziato 60 milioni di euro per la realizzazione di interventi di riqualificazione di 83 borghi storici sparsi per la regione. Per quanto riguarda il borgo di Arcumeggia, l’importo dei progetti finanziati ammonta a 436 mila euro.

Esprime grande soddisfazione la Vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia Francesca Brianza: «Arcumeggia rappresenta un autentico gioiello per il nostro territorio e per tutta la Lombardia ma è un gioiello fragile che necessita di grande cura. Sono molto contenta perché, grazie a questi fondi, si potrà proseguire nell’opera di rigenerazione di questa autentica galleria d’arte a cielo aperto che auspico diventi sempre più meta di turisti ed appassionati».

“Già lo scorso anno – ricorda Brianza – in sede di assestamento di bilancio regionale, era stato approvato un mio ordine del giorno che destinava 40 mila euro per i primi lavori di restauro di un importante affresco di Arcumeggia. Ora, attraverso questo nuovo stanziamento, si potranno mettere in cantiere nuovi importanti progetti per il rilancio turistico e per rendere il borgo sempre più fruibile e accessibile».

«Questi fondi – chiude Brianza – sono molto importanti perché permettono di preservare e ridare vita ai nostri borghi storici specialmente quelli dei centri più piccoli: realtà che senza l’aiuto di Regione non avrebbero le forze economiche necessarie per mettere mano ad opere particolarmente onerose».