Incidente a Busto Arsizio, ferito un uomo di 63 anni

Un uomo di 63 anni è rimasto ferito questa mattina (martedì 16 novembre) in un incidente stradale avvenuto a Busto Arsizio nella parte iniziale di via per Cassano, l’ampia arteria che collega la città con Cassano Magnago.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 7,15: per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo ha perso il controllo della vettura andando a sbattere. Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha provveduto a soccorrere il ferito e a trasportarlo in ospedale; presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e i carabinieri per i rilievi del caso e per gestire il traffico stradale.