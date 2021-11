Kell recita da capo, Sorokas gladiatore. Ma il migliore è Gentile

KELL 8 – Un ultima parte di gara come speravamo di vedere: con un Kell, cioé, capace di prendere palla, far sistemare la squadra, prendere le decisioni e poi metterle in pratica. Quando Trieste arriva lì, convinta di piazzare la sua volata, deve fare i conti con le scelte giuste dell’esterno americano che si prende il lusso di colpire dall’arco e di mettere la ciliegina sulla torta con una schiacciata dopo slalom in area. Ripetiamo quanto scritto sabato: se c’è da cambiare qualcuno in questa rosa, non è lui.

GENTILE 8,5 (IL MIGLIORE) – Semplicemente devastante. A sette giorni di distanza dalla peggior prova in biancorosso, il figlio di Nando (che da quelle parti aveva vissuto da bambino al seguito del padre, play della Stefanel) regala una partita eccezionale. 23 punti, uno più pesante dell’altro, con 11/14 al tiro da 2 cui ha aggiunto assist (5), recuperi (3) e letture perfette in fase di avvicinamento a canestro. Resta il dubbio: perché Ciani lo ha marcato con gente più leggera (Mian, Campogrande) e non con qualche omone dei suoi? Ma probabilmente stasera Gentile si sarebbe mangiato anche loro.

MVP WINELIVERY anche per i lettori della nostra #direttavn con il 57% delle preferenze.

BEANE 6,5 – Quando ormai centinaia di varesini si erano messi in viaggio per Trieste con la dichiarata intenzione di strozzarlo, l’ondivago Anthony ha trovato la regolazione giusta per il suo polso e ha iniziato a fare canestro. Prima dalla media, poi un po’ più in là, poi ancora dall’arco facendo crollare nell’ultimo quarto di gioco una Trieste che per mezz’ora lo aveva annoverato tra gli alleati. La sveglia è suonata in tempo.

SOROKAS 7,5 – Manca Egbunu? C’è Paulius: doppia-doppia tra punti e rimbalzi (16+11) e tre palle recuperate per emulare l’assente nigeriano, nonostante il ruolo di pivot stia un po’ largo al ragazzo venuto dal Baltico. Mette in campo un’energia strepitosa, che gli permettere di occupare l’area in lungo, in largo e pure in verticale. Poi a un certo punto decide di dare una mazzata all’Allianz infilando un triplone frontale che ha fatto capire come sarebbe finita la serata. E cioè in gloria, dimenticando anche quei due errori clamorosi di incartamento sotto canestro nel secondo periodo.

DE NICOLAO 6,5 – Torna a fare il “piccolo” in uscita dalla panchina e dà sprint e ritmo alla zona biancorossa. Ben presente con la testa nel match, ha il torto di sparacchiare dalla lunetta ma questa volta il bilancio è positivo.

FERRERO 6 – Settimo uomo da missione d’emergenza, ovvero fare l’ala forte in un quintetto dove il pivot, quando va bene, è appena oltre i 2 metri. Utile, anche senza mai provare a tirare: l’esempio è nel finale con le squadre ancora vicine e con il capitano che esce vincente dai duelli a rimbalzo.

JONES 6,5 – Gli manca un po’ di verve in attacco a causa di qualche pasticcio al momento di mettere palla a terra, ma è l’esempio di come questa sera tutti – anche chi si è fatto un giro tra NBA ed Eurolega – siano stati capaci di sporcarsi le mani e di strisciare le ginocchia a terra pur di aiutare la squadra. Tre recuperi, cinque rimbalzi, lo sguardo di chi non vuole affrontare un viaggio notturno di quasi 500 chilometri senza i due punti in tasca.