La Robur vince all’ultimo respiro e lancia la sfida per il derby con Legnano

Un tiro libero di Spatti a 3″ dalla fine seguito e il successivo rimbalzo in attacco di Trentini sul secondo personale, hanno dato alla Coelsanus la seconda vittoria consecutiva (quarta nelle ultime cinque) ai danni di Cecina. Un solo punto ha separato le due squadre sulla sirena del 40′, 78-77, con i gialloblu abili a rimontare negli ultimi minuti il vantaggio dei toscani arrivato anche a +11 all’inizio dell’ultimo periodo.

Da quel momento però, la risalita della Robur è stata costante e inarrestabile: Spatti, Librizzi e Virginio hanno rosicchiato il margine di Cecina, Maruca ha impattato dalla lunetta a mezzo minuto dalla fine e così le certezze della Sintecnica si sono sciolte: l’errore di Pistillo da 3 punti e il successivo fallo su Spatti hanno fatto il resto e permesso alla squadra di Donati di cogliere un successo pesantissimo. Con i due punti incassati, infatti, la Coelsanus raggiunge quota 50% di vittorie (il record è ora di 4-4) nonostante Varese stia rinunciando al giocatore più rappresentativo, Marco Allegretti, sempre out per infortunio.

Nel match di domenica sera, Spatti è stato il miglior marcatore con 25 punti seguito dal trio Librizzi-Maruca-Pilotti tutti in doppia cifra. Ottimo anche il lavoro a rimbalzo della squadra di Donati che anche senza Allegretti ha conquistato ben 10 palloni in più dei toscani con Spatti e Virginio (9 e 7) a guidare il gruppo in questo fondamentale.

La Robur arriva così in spolvero all’atteso derby contro gli Knights Legnano, in programma di nuovo al Centro Campus sabato prossimo (27 novembre) alle 20,30. I biancorossi di coach Eliantonio hanno appena battuto una delle favorite, Vigevano, con il punteggio di 69-58: all’orizzonte per la Coelsanus un confronto durissimo, ma anche per questo affascinante.