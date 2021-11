Le magiche atmosfere di Nepal e Tibet raccontate a Gavirate da Daniele Vallet

Cinque mesi in viaggio, tra i paesaggi mozzafiato del Nepal e del Tibet, riassunti e raccontati in un incontro che promette emozioni e che si terrà nella sala consiliare di Gavirate, in via De Ambrosis 11, a partire dalle ore 21 di sabato 20 novembre.

Ospite della serata intitolata “Nella terra dei giganti” sarà Daniele Vallet, 47enne scrittore valdostano, chiamato a raccontare la sua esperienza di viaggiatore “dall’altra parte del mondo”. Nel corso degli anni Vallet ha studiato e approfondito le filosofie orientali e ha già all’attivo diversi viaggi tra Nepal e India oltre che in Africa.

Nell’incontro di Gavirate illustrerà la sua ultima esperienza: cinque mesi trascorsi tra i villaggi che punteggiano le valli ai piedi delle montagne più alte del mondo. Un incontro continuo con le accoglienti popolazioni locali, «lontane dalla modernità ma profondamente vicine alla terra, alla natura e allo spirito» come si legge nella presentazione dell’evento.

La chiacchierata sarà condotta da Davide Biganzoli ed è organizzata dalla Asd Campo dei Fiori Outdoor in collaborazione con il Comune di Gavirate. Per accedere alla sala, i maggiori di 12 anni dovranno essere muniti del green pass.