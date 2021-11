A Malnate una mostra d’arte contro la violenza di genere

Il 25 novembre sarà la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Per l’occasione all’aula magna delle scuole medie di Malnate, organizzato dall’assessorato alle Pari Opportunità, sarà visibile la mostra delle opere realizzate dalle allieve e dagli allievi del Liceo Artistico Frattini di Varese, all’interno del progetto regionale delle Pari Opportunità 2019- 2020.

II progetto prevedeva spettacoli, corsi di formazione per i docenti, laboratori per gli allievi, dalle scuole per l’infanzia alle scuole superiori. A conclusione dei laboratori sono nate le storie “Meg e Bau”, “L’oca Pilota”, “Da grande farò…”, “Quel giorno d’estate”, “Una foresta in festa”, “Un dispetto mancato”, “Tra le righe” e “Non li ascoltare”.

Un lavoro di educazione alla parità che ha unito diverse generazioni. La mostra sarà visitabile nelle serate di giovedì 18, venerdì 29 e mercoledì 24 novembre in occasione dell’apertura dell’aula magna per gli incontri in programma.