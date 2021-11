Mi chiamo Badoo ho 5 anni e cerco una famiglia

Si chiama Badoo è un Labrador nato nel 2016, è di taglia media, buono e affettuoso. È adottabile e vi aspetta al rifugio della lega nazionale per la difesa del cane di Segrate (via martiri di cefalonia 18- segrate tel. 02 21 37 864, cell 334 8585297, rifugio@legadelcanemi.it). Il rifugio è aperto tutti i giorni, tutto l’anno dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17.