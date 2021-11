Non solo prototipi: Alessio Rovera correrà a Daytona su una Ferrari GT

Nel corso di questo straordinario 2021, nel quale si è laureato campione del mondo endurance (WEC) in classe GTE, il varesino Alessio Rovera ha fatto anche il suo esordio sulla leggendaria pista americana di Indianapolis per una tappa del campionato Intercontinental GT Challenge.

L’anno venturo il 26enne di Casbeno ha già annunciato la sua partecipazione nel WEC e nelle ELMS (la serie europea legata a Le Mans) ma questa volta su una vettura prototipo, la Gibson-Oreca di classe LMP2 gestita sempre dal team AF Corse. Accanto a questi impegni però, Rovera avrà anche modo di continuare a guidare una Ferrari Gran Turismo: accadrà di nuovo negli USA perché il varesino è stato ingaggiato dal Team Cetilar Racing per disputare la mitica 24 Ore di Daytona.

La celebre gara inserita nel campionato IMSA sarà disputata a fine gennaio e per via della sua lunghezza è prevista la presenza di quattro piloti per ogni vettura. Cetilar, che è una scuderia interamente italiana e ha rapporti di collaborazione con AF Corse, ha così aggiunto Rovera ai suoi tre piloti titolari ovvero Antonio Fuoco, Roberto Lacorte e Giorgio Sernagiotto; la vettura è una Ferrari 488 GT3 Evo con il numero 47 sulle fiancate.

«Dopo aver corso la 8 Ore di Indianapolis, non vedo l’ora di scoprire un altro circuito storico come Daytona per la mia seconda volta negli States – spiega Alessio Rovera – Mi aggrego a una nuova squadra, interamente italiana, e questo aggiunge ulteriori motivazioni. Arriverò al 2022 dopo una stagione importante. Sarà fondamentale iniziare a lavorare bene insieme fin dalla prima giornata, in pista e ai box».