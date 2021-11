Paulo David e l'”architettura dell’isola” a Thinking Varese

Continua anche a dicembre Thinking Varese, il ciclo di conferenze di architettura organizzate dall’ordine degli architetti di Varese con la collaborazione del FAI nello scenario di Villa Panza: il nuovo appuntamento ospita l’architetto di Madeira Paulo David.

David è fondatore nel 1996 di Paulo David Arqitectos, a Funchal nell’isola di Madeira in Portogallo. È stato insignito di numerosi premi alla carriera, come la Medaglia Alvar Aalto nel 2012, il premio AICA nel 2007 e il Global Award for Sustainable Architecture nel 2017. È stato Visiting Professor in diverse Università, nel mondo e lo è ancora alla Scuola di Architettura del Polo di Mantova del Politecnico di Milano dal 2016 e l’Instituto Superior Tècnico di Lisbona in Portogallo dal 2019. Il suo lavoro è stato pubblicato e presentato in diverse mostre internazionali.

Paulo David

Il fatto che lo studio sia in un isola non è casuale: nella relazione con il territorio insulare, la sua architettura trova costante necessità di assumere il luogo e la geografia come punti di partenza per la sua riflessione. L’appropriazione di materiali che compongono il paesaggio, l’esperienza degli elementi naturali, l’osservazione creano nei suoi progetti un continuo confronto con il limite, tra terra e mare.

Per l’evento sono disponibili 120 posti in presenza, con green pass: ma è possibile iscriversi anche al webinar: le info sono a questo link. In ogni caso, l’incontro assegnerà agli architetti iscritti due crediti formativi professionali validi per il triennio 2020/2022.

COS’È THINKING VARESE

Thinking Varese è un ciclo di conversazioni con frequenza mensile organizzato e promosso dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese. Giunto alla sua decima edizione, ha ospitato più di centoquaranta architetti di provenienza nazionale e internazionale.

Thinking Varese è reso possibile grazie alla preziosa collaborazione di FAI-Villa e Collezione Panza Varese, alla Partnership Istituzionale con il Comune e la Provincia di Varese, al Patrocinio di CNA Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, Ordine degli Ingegneri Provincia di Varese, Collegio Geometri Provincia di Varese, ANCE Varese Associazione Nazionale Costruttori Edili. Main Sponsor Telmotor.