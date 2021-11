“Chi ha preso lo zaino di mio figlio?” L’appello di una mamma di Azzate

(Foto d’archivio, non ritrae lo zaino perso dal ragazzo)

Che da giovani si possa avere la testa tra le nuvole è cosa nota, come ha sperimentato, a sue spese, un giovane ragazzo di Azzate che lo scorso venerdì 19 novembre ha dimenticato il proprio zaino di scuola sul pullman partito da Varese.

Dentro la cartella dimenticata documenti, libri, gli occhiali da vista e gli oggetti personali che si portano ogni giorno a scuola e che, una volta che il pullman è giunto al capolinea, sono spariti nel nulla insieme allo zaino.

«Qualcuno ha preso lo zaino di mio figlio?» così l’appello di mamma Antonella sul gruppo Facebook “Sei di Azzate se…” per chiedere la collaborazione dei suoi compaesani. In fondo lo zaino non custodisce affatto un bottino di gran valore quanto invece oggetti indispensabili per la vita tra i banchi di scuola.

“Lui ha la colpa di averlo dimenticato ma qualcuno gliel’ha preso, arrivato al capolinea lo zaino è sparito – prosegue Antonella -. Chiedo cortesemente chi lo avesse preso per sbaglio di restituirlo. Spero in una collaborazione se c’è ancora umanità a questo mondo».