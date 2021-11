Primo incontro per il Distretto del Commercio di Malnate

Lunedì 15 novembre all’aula magna delle scuole medie si è tenuta la riunione con i commercianti malnatesi per illustrare i primi progetti ideati per il lancio del Distretto Urbano del Commercio di Malnate da poco costituito ed approvato da Regione Lombardia.

«L’obiettivo del Distretto – ha spiegato il sindaco Irene Bellifemine con un post sui canali social – è di gestire in maniera integrata tra pubblico e privato lo sviluppo sociale, culturale ed economico territoriale. Prioritaria è la valorizzazione ambientale del contesto urbano, la promozione dell’innovazione e delle sinergie ma anche favorire la competizione positiva tra operatori. L’azione metterà in evidenza il vantaggio nel gestire in comune aspetti dell’attività commerciale rispetto a quella individuale».

Ad illustrare gli obiettivi e le future azioni sono stati i referenti delle due associazioni di categorie: Rosita De Fino di Confesercenti e Roberto Tanzi di Confcommercio.

«Ringrazio chi è intervenuto – ha proseguito la Prima Cittadina -. Sono lieta che parallelamente i commercianti di siano uniti in gruppo per portare proposte e istanze all’amministrazione per migliorare il clima di benessere in città. Ringrazio in particolare Greta Achini, Stefania Corradin, Paola Della Bosca e i tanti commenti presenti o che stanno collaborando. Sono sicura che per Malnate questa sarà una nuova opportunità di fare squadra».

«La prima azione messa in campo, già ieri – ha concluso il sindaco Bellifemine -, è stata di partecipare al bando della Camera di Commercio di Varese che ci darà la possibilità di ampliare l’offerta culturale per il Natale e la promozione del Distretto. Prossimi obiettivi saranno l’ideazione del Logo del Distretto, la precoce accensione delle luminarie, le aperture domenicali, la promozione delle attività del Distretto con gadget e spettacoli. Un ringraziamento speciale ai referenti degli uffici che stanno lavorando alacremente per questa nuova sfida, in particolare Daniela Galli e Laura Rimoldi, ma anche al Vicesindaco Jacopo Bernard e l’assessore Carola Botta».