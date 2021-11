Riapre il Ristorante Tradate: dopo un secolo la storia continua

Interni rinnovati, nuova insegna, nuovo ambiente, ma stessa voglia di portare avanti la cultura del buon cibo e della buona ristorazione.

Il Ristorante Tradate ha riaperto i battenti dopo un cambio di look curato dalle sapienti mani dell’architetto Sergio Achini, professionista varesino a cui le proprietarie Giulia e Flavia, guidate da mamma Elena Breveglieri, hanno affidato il compito di ammodernare il locale aperto dal nonno Guido nel 1921. Quaranta i coperti in un ambiente accogliente e moderno, con qualche rimando alla tradizione come la prima insegna del Ristornate Tradate, il cui profilo compare anche nel nuovo logo.

Al lavoro nei mesi di restyling tante maestranze locali, idraulico e fabbro su tutti, segno dell’attenzione al territorio e della volontà di coinvolgere la città nell’attività. A tagliare il nastro, dopo la benedizione di don Giovanni Cazzaniga, prevosto di Tradate che ha chiesto la liberazione dalla paura e dal contagio, il sindaco Giuseppe Bascialla, felice di rivedere uno dei locali più storici del paese tornare a splendere.

In cucina (a vista, una scelta importante e sicuramente apprezzabile) a preparare i piatti e a servire gli ospiti c’è la squadra dello chef Ermanno Nicolella che dà un tocco di Ischia al Ristorante Tradate, con piatti che mescolano sapientemente sapori di terra e di mare, accompagnati da ottimi vini scelti con attenzione e gusto.

Domenica 14 novembre l’apertura al pubblico del Ristorante Tradate: dopo cento anni la storia continua.

INFO E PRENOTAZIONI

Ristorante Tradate

Via Volta 20, Tradate

3339349957