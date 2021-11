Saletta riservata per i no green pass. A Marchirolo 100 mila euro di multa e chiusi due ristoranti

Venerdì sera i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Luino e della stazione di Marchirolo hanno controllato alcuni ristoranti per verificare il rispetto della normativa vigente in tema di contenimento del Covid-19 e, soprattutto, il possesso della certificazione verde per gli avventori.

Coadiuvati dal nucleo Ispettorato del lavoro e degli ispettori della direzione provinciale, i carabinieri hanno sottoposto a verifica due ristoranti orientali di Marchirolo rilevando una serie di violazioni. In entrambi i casi, venivano fatti accedere dei clienti sprovvisti di certificazione verde in una parte del ristorante allestita e a loro riservata.

Persino uno dei titolari è risultato sprovvisto del green pass mentre 16 sono stati gli avventori multati perché privi della certificazione verde. Sono state inoltre riscontrate altre gravi violazioni, tra cui la presenza di 5 lavoratori in nero, uno di loro addirittura clandestino sul territorio nazionale. In totale sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 100 mila euro e disposta la chiusura dei ristoranti applicando la sospensione temporanea dell’attività per i prossimi 5 giorni. Proseguono invece gli accertamenti per verificare se, tra le persone controllate, vi siano irregolari posizioni in tema di percezione del reddito di cittadinanza.