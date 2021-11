San Martino sfida la pioggia, a Varese risottata e corteo storico

La festa di San Martino a Varese si è svolta, sfidando la pioggia. “Nonostante la giornata difficile a causa del maltempo, sono felice di aver portato ancora una volta un messaggio di condivisione, ciò che è importante nel gesto di relazione con gli altri, per costruire una società dove le persone possano volersi bene sul serio e non per convenienza.” dichiara Alessandro Milani, del comitato San Martino.

Galleria fotografica San Martino a Varese 4 di 11

“Io rappresento il comitato che condivide con gli altri il Principio della Condivisione, che San Martino e questa festa rappresentano. Ed oggi sono orgoglioso di aver portato a termine questa festa, con partecipazione, soprattutto dei bambini, che per noi oggi è importante aver visto presenti e dei giovani che ci hanno accompagnato nel corteo, grazie a FM Horse Dream Farm, una realtà giovane e dinamica, che ha accolto il nostro invito e ha sfidato anche la pioggia”

“Aver organizzato per settimane questa festa, in tutti i suoi aspetti, per poi vedere la pioggia inizialmente ci ha inevitabilmente abbattuto”, dicono dal Comitato “Alcuni ambulanti ed alcune associazioni non si sono presentate, per motivi logistici legati al maltempo.

Ma la festa è stata comunque allietata dal Truccabimbi, dal Beauty Lab Kids, dalla Pro Loco con il Mini Golf.

E poi c’è stata la risottata e la sfilata con il corteo storico in costume, seguita da tanta gente, nonostante la pioggia ed il sold out in sala Montanari per la rappresentazione in costume dei quadri di Alioli, con gli Intervallos, guidati da Giuseppe Caffarelli. Questo ci rende orgogliosi. Nulla era scontato per la pioggia. Ma 100 rose vendute, circa 200 Dolce Martino, e circa 300 risotti take away sono un grande successo, che dimostra che queste feste della tradizione meritano un’attenzione speciale, che con il nostro volontariato attivo volgiamo continuare a dare.”

Anche il sindaco ha voluto essere presente, dando un suo saluto in sala Montanari a chiusura della Festa.

“Soprattutto in questo momento è importante riaffermare per i bambini ed i ragazzi la solidarietà, che giunge da un momento di emergenza che l’ha rafforzata.

Questa festa, per chi vive la nostra città, è importante, mai come in questo momento, con la celebrazione che possa consolidare questi valori e questi principi fondamentali”

Davide Galimberti si è poi recato a prendere il risotto dai volontari in Piazza Cacciatori delle Alpi.