Prima “spruzzata di neve” alla Forcora. L’immagine postata nel gruppo Oggi nel Varesotto da Simone Riva Berni, gestore del Ristorante sciovia Forcora, mostra la montagna imbiancata da una timida nevicata.

Tutto previsto nei giorni scorsi dal Centro Geofisico Prealpino che per i giorni a venire annuncia un netto miglioramento della situazione, a partire da oggi: giovedì 4 novembre 2021, nella notte e al mattino residua nuvolosità e ultime piogge in graduale spostamento verso est. Limite neve in calo attorno a circa 1100m. Apertura di schiarite soleggiate via via più ampie nel pomeriggio e sera.

Venerdì 5 novembre giornata in gran parte soleggiata con qualche nebbia di primo mattino sulla pianura e nuvole irregolari in progressivo dissolvimento. Asciutto.

Sabato 6 novembre 2021 bel tempo prevalente con solo qualche nuvola di passaggio in particolare sulla fascia padana. Mite in giornata ma freddo la notte con formazione di foschia e qualche banco di nebbia sulla pianura.