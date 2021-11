Uyba, è quasi magia. “Strappato” un punto a Conegliano

Impresa sfiorata per le ragazze della Unet e-work Busto Arsizio che al Pala Verde di Treviso perdono per 3-2 (25-21, 20-25, 21-25, 25-23, 15-11), contro le padrone di casa della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Una sconfitta che però vale un punto in più in classifica, ma soprattutto un punto “rubato” alle pantere, alla settantunesima vittoria consecutiva.

Coach Musso ha dovuto tra l’altro quasi rinunciare a Mingardi (fermata all’ultimo da una lesione muscolare al gluteo), entrata solo in alcuni momenti della partita e che è stata sostituita dalla giovane Valeria Battista, la quale in campo ha messo grinta e cuore. La Uyba ha saputo giocare una partita punto a punto senza permettere alle venete di guadagnare troppo terreno arrivando a un soffio dal capolavoro.

Top scorer è una imprendibile Gray che chiude con 28 punti (63%), seguita da Bosetti (10 punti col 38% e un’ottima prestazione in seconda linea). Bene anche Stevanovic (per lei 10 punti col 50%). Da rimarcare i tanti tocchi a muro di Olivotto e gli ingressi di Ungureanu che in battuta è stata capace di mettere in crisi la ricezione Imoco. ,

Dall’altra parte della rete, come sempre Egonu sale in cattedra con 30 punti (46%), seguita da Plummer (18), Courtney (15) e De Krujif (14 col 75%).

A fine partita Olivotto è contenta del risultato anche se resta il rammarico di non aver saputo essere più lucide nei momenti decisivi: “A caldo posso dire che sono dispiaciuta per come è finita la partita, sapevamo che loro sono veramente fortissime e che noi venivamo qui per provare a dire la nostra. Dispiace perché eravamo sempre punto a punto sia nel quarto che nel quinto, poi loro hanno giocato molto bene nei momenti decisivi, molto ciniche e lucide. Ci meritavamo forse un punticino in più, ma già strapparne uno qui non è da tutti. Brave quindi noi e che questa gara ci dia la consapevolezza di quello che possiamo fare in questo campionato”.

La partita

Coach Musso schiera Poulter in regia in diagonale co Battista. Al centro Olivotto e Stevanovic; Bosetti e Gray in attacco, Zannoni libero.

Primo set – Inizia subito a ritmo serrato la partita che promette di dare grande spettacolo (5-5). Courtney allunga (10-8) e l’errore di Battista fa fermare il gioco a Musso (11-8. Al rientro in capo le venete mantengono il vantaggio ma le biancorosse non mollano. Conegliano dilaga con De Kruijf (18-12), poi Gray si accende da posto 4 e riporta le farfalle a -3 (21-18 e time-out Santarelli). Sul finale De Kruijf fa 24-20 e Courtney chiude 25-21.

Secondo set – La Uyba parte subito forte e si porta sul 7-10, approfittando anche di qualche errore di troppo delle padrone di casa. L’ace di Stevanovic (7-11) costringe Santarelli a fermare il gioco per riportare ordine tra le sue ragazze. Si continua a giocare con le biancorosse che sembrano più lucide e decise (10-16). Gray mette a terra il 17-22 e Mingardi, entrata su Battista, il 19-24. A chiudere i conti ci pensa Bosetti (20-25).

Terzo set – La Uyba, trascinata da Gray e Olivotto, corre sul 1-4. Egonu si sveglia dal torpore e mette a segno tre punti consecutivi (5-6); De Kruijf e Plummer rimettono parità (7-7). Si procede punto a punto con le due formazioni intenzionate a darsi battaglia (19-19). Sul finale Ungureanu (in campo al posto di Bosetti), mette a segno due ace consecutivi (20-23), Stevanovic mura Egonu e Stevanovic chiude 21-25.

Quarto set – Conegliano prova a mettere subito distacco (5-2) ma le biancorosse non ci stanno e rimettono il punteggio in parità. La padrone di casa tengono alto il ritmo e si portano sul 21-17. Ancora una volta Ungureanu firma due ace consecutivi (23-22 e time out Santarelli). Al rientro in campo Egonu chiude 25-23.

Tie break – Musso decide di schierare Mingardi dal primo minuto. Egonu parte subito in quarta e Conegliano si porta sul 4-1 (time out Musso). Al rientro in campo Mingardi e compagne sono brave a non mollare e palla dopo palla ritrovano la parità (6-6). Finale al cardiopalma, con le due formazioni che sono punto a punto (1 1-11). Alla fine ad avere la meglio sono le venete che chiudono set e partita sul 15-11..

Il tabellino

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Unet e-work Busto Arsizio 3-2 (25-21, 20-25, 21-25, 25-23, 15-11)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano: Caravello (L), Plummer 18, Courtney 15, Butigan ne, De Kruijf 14, Folie 8, Omoruyi ne, De Gennaro ne, Vuchkova, Frosini, Gennari G., Wolosz 4, Sylla ne, Egonu 30, Fahr ne.

Unet e-work Busto Arsizio: Poulter 1, Battista 3, Olivotto 7, Monza ne, Bressan, Gray 28, Colombo ne, Mingardi 5, Zannoni (L), Stevanovic 10, Bosetti 10, Ungureanu 7, Herrera Blanco nr.

Arbitri: Pozzato – Curto

Note. Conegliano: ace 3, errori 16, muri 9. Busto Arsizio: ace 4, errori 9, muri 4.