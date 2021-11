A Varese un flash mob per dire “Diamo un taglio” alla violenza contro le donne

Giovedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Coordinamento donne di Cgil Cisl e Uil Varese organizza una flash mob in piazza per dire “Diamoci un taglio”.

L’appuntamento per tutte e per tutti è alle 10, in piazza Podestà a Varese.

