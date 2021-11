Venerdì 3 dicembre sciopero in Trenord e Atm Milano

Sciopero dei treni e del trasporto pubblico venerdì 3 dicembre, comprese Trenord e Atm intorno a Milano. È stato dichiarato dalla sola Ugl Autoferro, sigla del trasporto pubblico dell’Ugl.

Sciopero in Trenord

In Trenord la circolazione dei treni può subire disagi dalle ore 09:01 alle ore 17:00. In questo caso non sono interessate le fasce di garanzia, dove ci sono alcuni treni assicurati.

Il Servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza ed il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e cancellazioni. Arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 09:01 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10:00“.

“Nel caso di non effettuazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno instituiti autobus a Milano Cadorna e Malpensa aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra Milano Cadorna e Malpensa aeroporto, autobus a Stabio e Malpensa aeroporto per garantire il collegamento aereoportuale S50 ‘Malpensa Aeroporto – Stabio”.

Lo sciopero in Atm Milano

Venerdì 3 dicembre c’è anche sciopero in Atm. I mezzi pubblici – metrò, autobus e tram – saranno a rischio per quattro ore, dalle 18 alle 22.

“Lo sciopero – si legge nella nota di Atm – è stato indetto contro l’introduzione dell’obbligo del cosiddetto ‘green pass’ per accedere ai luoghi di lavoro, circostanza che, secondo i promotori, ha comportato l’insorgere di ‘reale e tangibile discriminazione’ tra lavoratori e nell’organizzazione del lavoro”. Lo sciopero è stato inoltre indetto “per la possibilità – prosegue la richiesta – che i tamponi per la certificazione verde siano elargiti gratuitamente a tutti i lavoratori interessati; perché si sensibilizzino le aziende nella ricerca di convenzioni ad hoc, così che non si pongano in essere ulteriori discriminazioni; per la sicurezza di tutti gli operatori del settore”.