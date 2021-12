Ad Azzate arriva Assocastelli per la promozione delle dimore storiche

“Assocastelli”, l’associazione nazione nazionale di gestori e proprietari di immobili d’epoca e storici, ha aperto una sezione ad Azzate. La sede è a Villa Ghiringhelli già Cottalorda.

A presiedere la delegazione Maria Antonietta Ghiringhelli, imprenditrice nota nella provincia di Varese, figlia di Antonio Ghiringhelli che in passato fu sindaco di Azzate.

Per l’occasione è giunto ad Azzate il barone Ivan Drogo Inglese presidente nazionale di Assocastelli nonché presidente degli Stati Generali del Patrimonio Italiano ricevuto dal sindaco Gian Mario Bernasconi accompagnato dalla vice sindaco Simona Barbarito e dall’assessore Enzo Vignola in rappresentanza della giunta. Del club di Azzate fanno parte i soci proprietari degli immobili: Villa Bossi Riva Cottalorda Ghiringhelli (Maria Antonietta Ghiringhelli, presidente Assocastelli Club Azzate), Villa Borsa Mai-Intees (Carla Pomati), Ca’ Mera Villa Orsi (Francesco Orsi) e Antica stanza Cortese (Roberto Faravelli). Alla cerimonia di inaugurazione in Villa Ghiringhelli erano presenti alcuni Soci delle ville di Azzate e di Bodio Lomnago con Villa Bossi (Guido Bizzi). (nella foto da sinistra: Gianmario Bernasconi, Maria Antonietta Ghiringhelli, Rita Ghiringhelli, Ivan Drogo Inglese, Simona Beretta, Nicola Tucci)

L’assessore Vignola ha il illustrato al presidente Villa Bossi Benizzi Castellani sede del Comune di Azzate donandogli un libro realizzato dall’amministrazione. Presenti i proprietari di alcune delle più belle dimore del territorio. Il presidente Drogo Inglese ha lanciato l’idea di “organizzare alcuni eventi che attraggano l’attenzione di ospiti, turisti e visitatori. In una cittadina già nota per la sua apprezzata rassegna musicale”.

Per Simona Beretta, presidente di Assocastelli Varese e Verbano, “L’apertura del club di Azzate dopo quella di Laveno Monbello, rappresenta una importante risposta del territorio e la volontà di partecipare attivamente alla promozione dello stesso”.

Il sistema Assocastelli rappresenta 1.000 soci e 4.000 dimore sparse in tutta Italia. Proprio a dicembre del 2019 si era consolidato il Club Assocastelli Varese e Verbano con presidente Simona Beretta, proprietaria di Palazzo Ronchelli a Castello Cabiaglio; ora Azzate è l’ultima in ordine temporale dopo quella di Laveno Mombello; si conta di arrivare per fine 2022 ad un centinaio di nuove delegazioni Club Assocastelli in tutta Italia.

Assocastelli è una associazione che raggruppa proprietari e gestori di immobili d’epoca e storici a livello nazionale, costituita con il principe Emanuele Filiberto di Savoia nel 2015. Ha come finalità il centro di coordinamento di attività di promozione culturale ed economica nel settore immobiliare e turistico.

Piena collaborazione con la locale Pro Loco Azzate, che si occupa anch’essa di promuovere le eccellenze del territorio; il presidente Nicola Tucci: “Il borgo storico di Azzate ha un nuovo legame fra le sue ville, grazie al network di Assocastelli, e porta la consapevolezza di avere un patrimonio godibile con diverse attività”, prosegue Tucci, “dobbiamo prepararci al periodo post COVID-19 perché è ancora possibile avere un turismo sostenibile e coerente con le potenzialità che offre il territorio. Dalle lunghe passeggiate fra la Valbossa a momenti per conoscere luoghi in cui la storia si sente, si vede e si assapora con le sue buone tradizioni”.

“Così come mio padre ha avuto nel cuore il suo paese, dimostrando sempre di volere e fare del bene alla sua Azzate, porto avanti la dedizione per questa Villa assieme a mia figlia Rita”, ha aggiunto Maria Antonietta Ghiringhelli. Ed è proprio la dedizione e la passione alla propria dimora storica, unita alla valorizzazione territoriale che si fonda l’associazione di Assocastelli.

Il sindaco di Azzate, Gianmario Bernasconi: “Il nostro paese ha risorse, potenzialità e versatilità che permette di trasformare gli angoli di paese in luoghi di cultura. Possiede molte ville autorevoli che si affacciano sulle vie del centro storico, semplici cortili con all’interno degli angoli spettacolari; luoghi valorizzati da eventi come Musica nelle residenze Storiche”.