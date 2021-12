Ad Azzate un Natale in poesia e musica

Il Comune di Azzate organizza “Natale di musica e poesia”. Appuntamento il 22 dicembre alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Azzate: voce recitante Marina de Juli, interventi musicali degli insegnanti della scuola di Musica Viva, Leyla Martinenghi voce, Francesca Miglierina arpa, Alessio Penzo pianoforte. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti con Greenpeace rafforzato.

Questo il programma della serata:

Introduzione musicale degli allievi delle scuola di musica

1) Annunciazione: le parole dell’angelo (poesia di Rainer Maria Rilke)

– Oh come Emmanuel

2) La notte santa (poesia di Guido Gozzano)

– Oh holy night (Adolphe Adam, Placide Cappeau)

3) Natale (poesia di Giuseppe Ungaretti)

– I’ll be home for Christmas (Buck Ram, Kim Gannon, Walter Kent)

4) A Gesù Bambino (poesia di Umberto Saba)

– Gesù Bambino (Pietro Yon)

5) Natale (poesia di Salvatore Quasimodo)

– Imagine (John Lennon)

6) Lo zampognaro (poesia di Gianni Rodari)

– Halsway Carol (Iain Frisk, Nigel Eaton)

7) Il pellerossa nel presepe (poesia di Gianni Rodari)

– Amazing Grace (John Newton)

8) Avversari sul campo (lettura)

– Christmas 1914 (Mike Harding)

9) È Natale (poesia di Madre Teresa)

– What Child is this? (William Chatterton Dix)

10) Canto XXIII Paradiso (Dante Alighieri)

– Bianco Natale (Irving Berlin)