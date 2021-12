Amato saluta l’Openjobmetis: giocherà a Nardò in Serie A2

Termina oggi l’avventura di Andrea Amato con la maglia della Pallacanestro Varese: il playmaker di scuola Milano aggregato fin dalla scorsa estate e poi tesserato per sopperire all’assenza momentanea di Trey Kell ha trovato collocazione in Serie A2. Per questo motivo domenica non ha partecipato alla trasferta di Pesaro (lo avevamo spiegato QUI) e oggi ha rescisso in via consensuale il contratto che lo legava al club biancorosso, un accordo che era comunque avviato alla scadenza naturale prevista per il 10 dicembre. (foto Raso/VN)

Amato, 27 anni, si trasferirà in Puglia e andrà a rinforzare la Next Nardò, formazione che milita nel girone B e che occupa una posizione medio-bassa della classifica. A Varese il playmaker è sceso in campo in otto partite di campionato segnando 15 punti (1,9 di media) in 69 di utilizzo anche se con il rientro di Kell dopo le prime due giornate lo spazio a sua disposizione si è ridotto ai minimi termini. Di seguito il comunicato di saluto del club di piazzale Gramsci.