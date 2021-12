Cento anni insieme: i Missionari Comboniani festeggiano con un presepio speciale

Inaugurato come da tradizione il giorno di Natale, il presepio dei Missionari Comboniani di Venegono Superiore quest’anno ha un sapore e un significato che lo rendono speciale. Nel 2021 si è celebrato infatti il 100° anno di presenza dei missionari a Venegono Superiore, festeggiato durante tutto l’anno con tante iniziative culturali, di cui il presepio è solo l’ultima tappa.

Come ogni anno, da 60 anni a questa parte, al castello dei Missionari nelle ultime settimane si è lavorato alacremente per mettere in scena la Natività, con il suo contorno di scene, luci e meccanismi che fanno vivere questo presepio, mai tradizionale e ricco di messaggi.

Il presepio potrà essere visitato nel castello dei Comboniani, in via della Missione 12, fino al 6 gennaio tutti i giorni dalle 14 alle 18, poi dall’8 al 31 gennaio, solo il sabato e la domenica sempre dalle 14 alle 18. Per gruppi e scuole le visite sono possibili anche il martedì, ma solo su prenotazione, chiamando il numero 0331 865010.

Qui la locandina con orari e contatti