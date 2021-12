Dai vaccini al bidet tascabile: i 10 articoli più letti del 2021

Nel 2021 i lettori hanno aperto quasi un milione di file per oltre 140 milioni di pagine viste. Vi proponiamo la top ten degli articoli più letti con una classifica molto variegata con diverse notizie legate alla pandemia, ma anche alla politica, alla cronaca e ad alcune curiosità.

Le aree più viste sono ovviamente le home page del giornale. Non solo le aree territoriali, ma anche alcuni servizi come le necrologie, che hanno superato quota 20 milioni di visite, news 24, il meteo e altro.

LA TOP TEN DEGLI ARTICOLI PIU’ LETTI

1° – La prima notizia, manco a dirlo, riguarda i vaccini e dal 26 aprile ha registrato oltre 540mila visualizzazioni.

2° – Sul podio la politica con le elezioni comunali con lo spoglio del voto di Varese il 4 ottobre. Quasi 200mila visualizzazioni.

3° – La tragedia del Mottarone dove hanno perso la vita anche alcuni varesini è al terzo posto delle scelte dei lettori con oltre 150mila visite.

4° – Tecnologia e costume entrano in classifica con un articolo di testimonianza e anche di servizio per i lettori curiosi di provare Vinted, la nuova applicazione di tendenza per uno shopping più pensato.

5° – Un’altra notizia tragica di cronaca con la morte della famosa e amata farmacista di Samarate travolta da una slavina nel VCO.

6° – Ancora politica con lo spoglio di tutti i comuni al voto il 4 ottobre. Anche questo articolo ha fatto molte visite con oltre 115mila pagine viste.

7° – I vaccini entrano ancora in classifica sei mesi dopo il lancio della campagna. In questo articolo facevamo il punto sulla situazione comune per comune.

8° – Abbiamo imparato a guardare in modo diverso i colori, soprattutto quando riguardavano i dati della diffusione del covid e le ripercussioni sulle scelte delle Regioni. Qui si spiega cosa succede nel passaggio da giallo ad arancione.

9° – Le ultime due notizie della particolare top ten del 2021 sono curiosità. Al nono posto la visita di Belen in un comune della provincia.

10°– Chiude la classifica una vera chicca. Marleen Weijtens, olandese in Italia dal 2000, racconta l’invenzione del bidet mobile. “È nato dalla necessità e dopo i tanti viaggi all’estero dove il bidet non esiste. Un problema per chi ormai è abituato a usarlo”.

Nel solo 2021 abbiamo scritto più di 66mila articoli e sono stati aperti 55 milioni di volte. La cosiddetta coda lunga, ovvero gli articoli più vecchi, fino al 2020 sono centinaia di migliaia e hanno sviluppato altre decine di milioni di visualizzazioni.

Il 2021 è stato l’anno della nascita di Econews, uno speciale contenitore che guarda alla natura, ma non solo, anche alla sostenibilità e a tante notizie curiose e di servizio come quella che riguarda “l’invasione dei Bibio marci” piccoli insetti utili all’eco sistema.

Subito dopo questa una notizia di economia con la chiusura delle pasticcerie Zamberletti. Sono decine di migliaia le persone che hanno seguito e letto queste storie. Segno dell’attenzione che le comunità riservano al nostro lavoro.