Esce dal carcere ma viene arrestato dopo due ore a Saronno

Esce dal carcere dopo quasi sei mesi ma nel giro di due ore finisce di nuovo in manette. È la curiosa storia di un 29enne di Saronno, appena liberato e rimesso agli arresti domiciliari in una comunità di Mozzate. Questa mattina è ricomparso davanti al giudice per aver violato immediatamente le prescrizioni che prevedevano la sua residenza all’interno di una struttura per persone con problemi di dipendenza.

Il 29enne era in carcere in via per Cassano per essere evaso due volte dagli arresti domiciliari dove era stato messo dopo che era stato arrestato per una serie di furti di biciclette nei box della città. Ieri, mercoledì, invece di raggiungere immediatamente la comunità mozzatese ha pensato di fermarsi a Saronno per andare a casa della madre «per prendere dei vestiti», avrebbe dichiarato, ma una volta giunto davanti all’abitazione e vedendo che la donna non rispondeva al citofono, ha pensato bene di scavalcare e tentare di entrare da una finestra.

I suoi movimenti furtivi non sono passati inosservati e un vicino, pensando si trattasse di un tentativo di furto, ha chiamato i Carabinieri che lo hanno fermato e arrestato. Il giudice ha comunque accolto la richiesta dell’avvocato Domenico Costantino che proprio pochi giorni prima aveva ottenuto l’alleggerimento della misura cautelare e, dopo averlo condannato a 4 mesi di reclusione, lo ha rimesso ai domiciliari, sperando che abbia imparato la lezione.