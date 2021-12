“Facciamo festa”, una lunga diretta per festeggiare un anno di PiùVareseNews

Una diretta Facebook e Youtube con i lettori di VareseNews per festeggiare un anno dal lancio della nostra membership.

Venerdì 10 dicembre, dalle 17, una bella carrellata di interviste dai vari territorio del Varesotto per parlare delle iniziative del Natale in arrivo, con le città illuminate a festa e molto altro. Sarà infatti l’occasione per un incontro “virtuale”, tante voci per tirare le somme dell’anno passato e, soprattutto, guardare al futuro.

Progetti, iniziative, eventi, ripartenze e tanti progetti avviati nei nostri territori, in un anno particolarmente complicato a causa dell’emergenza sanitaria. Di quest’ultima parleremo con Gianni Bonelli, direttore generale Asst Sette Laghi che spiegherà qual è l’attuale situazione relativa al Covid.

Andremo a Busto Arsizio per incontrare Alessandra Ceccuzzi, presidente del Comitato Commercianti del Centro Cittadino di Busto Arsizio, e poi a Castellanza con il sindaco Mirella Cerini.

Sul Lago Maggiore ci fermeremo a parlare con i sindaci del territorio: a Luino Enrico Bianchi, a Germignaga Marco Fazio e Laveno Mombello con Luca Santagostino. E ancora, faremo tappa a Luvinate con il sindaco Alessandro Boriani e con il nostro abbonato Michele Macchi. Pierre Ley, il nostro vignettista e altro membro di +VareseNews, cucinerà per noi in diretta una ricetta golosa e speciale, capace di unire le tradizioni americane con quelle della Valcuvia.

Massimo Desiante, presidente di Sos Malnate ci racconterà il loro grande progetto: una nuova sede per l’associazione e dell’importanza della loro membership con Varesenews. Faremo poi tappa a Varese dove incontreremo il sindaco Davide Galimberti da Palazzo comunale. Poi ci sposteremo al Teatro di Varese con l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia e con il direttore Filippo De Sanctis che parlerà della ripartenza della stagione 2021/2022. Stagione che verrà inaugurata nella serata di lunedì 13 dicembre, altro grande evento che sarà in diretta su VareseNews.

E poi ancora, andiamo sul Ceresio con il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino per parlare di turismo, cultura e territorio, ma non solo. A parlare di cammini e sentieri ci penserà il Cai Varese, mentre di mobilità sostenibile e dell’importanza delle bicicletta, in tutti i sensi, ne parliamo con Fiab Ciclocittà.

Per i più piccoli, in diretta esclusiva solo per VareseNews ci sarà anche Babbo Natale. Da Angera farà un saluto ai più piccoli e gli auguri di buone feste. La Libreria degli Asinelli di Varese ci allieterà con la presentazione del libro per bambini di Martin Stigol “La banda dei biscotti”, racconterà alcuni dei sui prossimi appuntamenti e darà qualche buon consiglio per le letture di Natale.

Spazio poi a V2Media, il network di Varesenews. Andiamo nelle redazioni di MalpensaNews, LegnanoNews e SaronnoNews per scoprire novità e progetti. Seguiteci e commentate la nostra diretta.

Appuntamento sulla pagina Facebook di VareseNews e sul canale Youtube di VareseNews.