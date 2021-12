La Libreria degli Asinelli di Varese si prepara al nuovo anno

Orari delle feste e… un brindisi insieme

Natale si avvicina e presto ci avrà superati. Ecco allora gli orari dei giorni di Festa nei quali vi aspettiamo in Libreria con orari ridotti: l’inventario della nostra magica stanzetta sarà comunque impegnativo, visto che è piena zeppa come un uovo!

27-30 dic. aperti solo al pomeriggio, dalle 14.30 alle 19.00

30 dic. h 19.00 brindisi per tutti gli iscritti e soci di BURRITOS APS

31 dic. aperti solo al mattino h. 10.00-14.00

1 e 2 gen. chiusi

Dal 3 gen. si riprende con gli orari regolari

Epifania: aperti

Regali fino alla Befana

Ultimi regali, pensierini, omaggi per il Capodanno e per la calza della Befana: con i nostri BUONI REGALO e con le LISTE LIBRARIE (di nozze, per la casa nuova, per il compleanno) si può fare una scelta originale e curata in ogni dettaglio.

1. Passa a trovarci e fai la tua lista dei desideri, poi diffondila agli amici e in famiglia. Basterà un loro colpo di telefono per esaudire la tua richiesta e riempire la tua casa e il tuo tempo di autentica bellezza. Si può pagare anche da remoto. Facciamo consegne a domicilio gratuite in città.

2. Oppure: passa in Libreria (o telefonaci) e regala una gift card dell’importo che preferisci. Il Buono potrà essere speso nell’arco di un intero anno (anche con importi parziali).

Minimegaeditori

Mini e/o/ma mega editori, selezionati con/per passione:

L’amore per la musica nel catalogo di Zecchini Editore : in vetrina Reynaldo Hahn -chi ama Marcel Proust ama anche lui!

: in vetrina -chi ama Marcel Proust ama anche lui! L’arte della fotografia raccontata da PostCart : in vetrina Mario Cresci, Segni Migranti , un volume splendido per contenuti e veste grafica.

: in vetrina Mario Cresci, , un volume splendido per contenuti e veste grafica. Il coraggio di proporre narratori e poeti di Polidoro Editore e di Edicola Ediciones : in vetrina Una ragazza molto bella di Julián López e Niños di María José Ferrada.

e di : in vetrina di Julián López e di María José Ferrada. Le immagini dei grandi illustratori nelle raffinate pubblicazioni di Nuages , Corraini , La Grande Illusion – in vetrina: Ballate di Francois Villon illustrate da Moebius; Costruiremo un mondo nuovo degli architetti Adler; Travasi di Francesca e Giovanna Zoboli.

, , – in vetrina: di Francois Villon illustrate da Moebius; degli architetti Adler; di Francesca e Giovanna Zoboli. La fantasia de L’Ippocampo : in vetrina Natura viva e Alice (nel paese e oltre lo specchio) by Benjamin Lacombe;

: in vetrina e Alice (nel paese e oltre lo specchio) by Benjamin Lacombe; L’originalità dei libri con l’occhio di WOM -in vetrina: Kaguyahime principessa splendente – e degli Imbustastorie e Cartavolante di ABEditore .

-in vetrina: – e degli e di . E sempre i libri de Los Burritos, Asinelli Editori e WScuola Edizioni. Per chi vuole scoprire il grande Haroldo Conti -In vita e Racconti completi- o le Storie della Natura di Flora Martina Etterich.

Anteprima gruppi di lettura del 2022

Narratori e poeti latinoamericani

Gruppo di lettura condotto da Stefano Pérez e Laura Branchini

Primo incontro: Martedì 18 gennaio 2022

Haroldo Conti, RACCONTI COMPLETI

Conduce Laura Branchini, traduttrice del libro

Iscrizioni aperte. Un incontro di un’ora e mezza (19.00-20.30), ogni due settimane. Partecipazione gratuita. Tessera Burritos aps 2022 (10€ 1 anno, vale per tutte le attività della Libreria).