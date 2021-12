L’arpa classica e celtica di Elisa protagonista a Gazzada Schianno

Dopo l’ottimo successo dei precedenti quattro appuntamenti, il ciclo di “musicAttraverso 2021” chiude con il Concerto di Natale che vede protagonista la straordinaria arpista svizzera Elisa Netzer. Descritta come “talento straordinario” (BBC Music Magazine) e “artista dalla tecnica, suono ed espressione incredibile” (The Classic Review), Elisa Netzer è un’arpista alla costante conquista del palcoscenico. Si esibirà in un programma con arpa classica e celtica, in un programma variegato composto da brani di Lauber, Bochsa, Faurè, Britten, Saint-Saens e Nino Rota. Data la vicinanza con la festività del Natale, il programma presenterà anche alcuni raffinatissimi arrangiamenti di Carole natalizie.

L’appuntamento sarà per domenica 19 Dicembre alle ore 16,30 alla Chiesa Parrocchiale “San Giorgio Martire” di Schianno.

Le ultime stagioni hanno portata Elisa Netzer al centro della scena musicale internazionale; si è esibita come prima arpista in un recital solistico al prestigioso Festival di Lucerna, ha rappresentato la Svizzera al World Harp Congress di Hong Kong e ha pubblicato il suo album di debutto “Toccata” con la casa discografica Naxos ottenendo grande consenso di pubblico e critica. Oltre ad esibirsi in qualità di solista in tutta Europa, Brasile, Russia e Cina, Elisa Netzer è molto apprezzata in qualità di camerista e orchestrale, collaborando spesso con l’Orchestra della Svizzera Italiana e la Tonhalle Orchester Zürich. Dal 2016 è curatrice e conduttrice della trasmissione “Paganini”, programma di cultura musicale alla Radiotelevisione della Svizzera italiana.

La serata sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Nel rispetto delle norme di protezione Covid-19 sarà richiesto di esibire il Green Pass e di indossare la mascherina.

Per prenotare la partecipazione recarsi o telefonare (0332 464237) alla biblioteca negli orari di apertura (lunedì, mercoledì e giovedì 14:00 – 18:00; martedì, venerdì e sabato 9:00 – 12:00) oppure mandare una messaggio all’indirizzo mail biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it.