A Laveno inaugurate le Lucine di Natale: “Papà Lino ci ha sorpreso anche questa volta”

Laveno Mombello si accende per il Natale. Sono state inaugurate ufficialmente sabato 4 dicembre, alle 17 e 30, le Lucine di Natale, la scenografica che vede oltre 500 mila led a basso consumo creare un’atmosfera unica e spettacolare che accompagnerà tutto il periodo di festività natalizie. Uno spettacolo “da favola” che nel tardo pomeriggio di sabato ha visto i primi visitatori, entusiasti e sorpresi dalla capacità del signor Lino Betti, l’ideatore dell’evento, e dei suoi collaboratori di rendere il parco davvero unico.

Ad accendere le lucine, tramite un grande pulsante rosso, una madrina d’eccezione: Julia Elle, autrice e web creator mamma, nota al pubblico come “Disperatamente mamma”, che ha commentato entusiasta l’allestimento. Presente anche il sindaco di Laveno Mombello, Luca Santagostino e l’Assessore a Cultura, Pubblica Istruzione, Commercio e Turismo Mario Iodice, che sottolineano l’importanza dell’iniziativa ma anche le altre iniziative organizzate per il Natale lavenese.

«Il Natale 2021 sarà particolarmente ricco a Laveno Mombello, abbiamo infatti programmato tutta una serie di iniziative a partire dal 3 dicembre fino al 9 gennaio con concerti natalizi, mostre, momenti ludico-ricreativi e letterari, attenzione al sociale e le tradizionali attività degli Amici del Presepe Sommerso. È stata straordinaria la risposta delle associazioni del territorio e dei commercianti con l’obiettivo condiviso di creare una atmosfera magica e di far sì che la nostra cittadina diventi sempre più attrattiva e in questo variegato palinsesto siamo davvero lieti di ospitare Le lucine di Natale del signor Lino Betti, una pista per il pattinaggio sul ghiaccio e una suggestiva ruota panoramica».

Fabio Betti, figlio di Lino, invita tutti alla manifestazione: «Anche quest’anno papà Lino è stato capace di sorprenderci. Invitiamo tutti all’evento».

Le Lucine di Natale a Laveno rimarranno accese tutti i giorni fino a domenica 9 gennaio 2022 (ad eccezione di due giorni di chiusura previsti per il 24 e il 31 dicembre 2021), dalla domenica al giovedì dalle 17:30 alle 23:00, mentre il venerdì e il sabato fino alle 24:00. Nell’area antistante il Parco del Gaggetto sarà possibile anche riscaldarsi con una cioccolata o con il tipico vin brûle in classici bicchieri monouso o nelle tazze di ceramica personalizzate con una grafica natalizia tutta dedicata alle Lucine di Natale.

Per fare visita alle Lucine è caldamente consigliato prenotare i biglietti online sul sito www.lucinedinatale.it, in modo da assicurarsi l’ingresso nella fascia oraria preferita, evitando code e attese. La disponibilità dei biglietti in loco è soggetta alle rimanenze della vendita on-line.

La prenotazione online sarà disponibile per tutta la durata della manifestazione e, sempre sul sito, si potranno acquistare bevande calde da consumare in loco e altre esperienze da vivere in riva al lago.

Per aggiornamenti e informazioni: www.lucinedinatale.it

Pagina FB: @LucineDiNatale.it

Instagram: @lucinedinatale.it