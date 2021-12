Morto a 51 anni Herb Jones: giocò anche nei Varese Roosters

È scomparso a soli 51 anni Herb Jones, cestista americano che vestì anche la maglia della Pallacanestro Varese nella stagione 2001-02, quando la squadra era ancora denominata “Roosters”. Guardia massiccia – 1,95 di altezza – sbocciata nel college di Cincinnati, Jones era arrivato in Italia dopo l’impresa colta in Spagna: aveva infatti vinto la Liga con il sorprendente Manresa nel 1998. Prima di approdare a Varese aveva contribuito alla promozione in Serie A1 di Avellino.

Con i Roosters, in una stagione balorda per tutta la squadra, aveva mantenuto ottime cifre: in 24 partite Jones realizzò 17,3 punti di media con il 62,7% da 2 punti e il 43% dall’arco, aggiungendo anche 5,7 rimbalzi. Quell’anno però i biancorossi fecero fatica: dopo l’esonero di Federico Danna risalirono la china sotto la guida di Dado Lombardi ma – accanto a Gianmarco Pozzecco – venne ingaggiato il tiratore pazzo Geno Carlise al posto proprio di Jones che finì l’anno all’Ourense in Spagna. L’anno successivo l’americano tornò in Serie A con la maglia di Trieste.

Negli USA Jones – che era nato ad Atlanta nel 1970 – è ricordato soprattutto nella sua squadra universitaria, i Cincinnati Bearcats, con i quali raggiunse la Final Four NCAA del 1992 e che lo hanno inserito nella propria hall of fame. «I nostri cuori sono con la sua famiglia, i suoi amici e i suoi compagni di squadra in questo momento difficile – ha detto il suo ex coach Bob Hoggins – Amava Cincinnati e i Bearcats. Ci mancherà molto». La morte è stata causata da una forma di tumore che ha colpito il giocatore al fegato.