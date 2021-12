Nostalgia di Prima Repubblica, a Milano si presenta il comitato per il proporzionale

Tornano i sostenitori del proporzionale. Un amore mai scomparso, custodito soprattutto dalle formazioni politiche minori, quelle che non ci stavano (ieri) a finire nel calderone del bipolarismo e che men che meno ci stanno (oggi) a finire accomunati a Pd, Movimento 5 Stelle, Meloni o Salvini.

E adesso, a trent’anni dalla rivoluzione maggioritaria che assegna la vittoria (e più seggi) a chi prende di più, nasce un comitato per il ritorno al proporzionale e anche alle preferenze.

Promotore la galassia di piccole sigle della diaspora politica cattolica: il progetto sarà presentato a Milano il 18 dicembre 2021, dalle ore 15.00 alle 19.00, all’Hotel dei Cavalieri di Milano, primi promotori Ivano Tonoli, segretario del Partito Unione Cattolica, e Corrado Giardina, presidente Movimento Moderati Italiani.

Il nome ufficiale è “Comitato di iniziativa popolare per la raccolta firme sulla legge elettorale proporzionale con preferenze”.

1Il sistema proporzionale aiuterebbe i partiti minori a ricreare sinergie con i partiti più grandi in modo da far riemergere anche le identità perdute valoriali cattoliche, la cui rimozione è il vero declino politico del Paese» dicono i promotori.

«Va restituita dignità istituzionale al Parlamento, bisogna ridare culturalmente valore all’articolo 67 della Costituzione e alla funzione indipendente di ogni parlamentare che deve rappresentare solo ed esclusivamente il popolo e non la volontà delle lobby di potere finanziario – dice Ivano Tonoli – dobbiamo recuperare i principi etici e morali».

«Se il popolo non può scegliere il proprio candidato si ottiene il risultato dell’allontanamento della politica dagli elettori e il parlamento non può stare nelle mani delle segreterie dei partiti, sarebbe un disastro come lo è stato per gli ultimi cinque anni», continua Corrado Giardina, Presidente Movimento Moderati Italiani.

Alla presentazione ci saranno vari ospiti della galassia cattolica che a fatica cerca di rimanere distinta dalle grandi aggregazioni, soprattutto dentro al centrodestra. Ospiti di punta Salvatore Cuffaro, ex governatore siciliano e oggi commissario della Democrazia Cristiana in Trinacria (anche se nella babele di sigle Dc non è facile capire di quale Dc si parli), l’onorevole Giuseppe Gargani, presidente Federazione Popolari Democratici Cristiani, Erminio Brambilla, presidente di Unione Cattolica.

Il sostegno al proporzionale non è però patrimonio solo della diaspora degli irriducibili ex Dc: al di là dell’iniziativa di proposta di Legge, l’idea del ritorno alla ripartizione dei voti senza premi di maggioranza è condivisa anche da alcune sigle della sinistra, come nel caso di Rifondazione Comunista o del (rinato) Partito Comunista Italiano, che si rifanno alla storica scelta proporzionalista della sinistra marxista «La proporzionale è tale se contempla collegi elettorali ampli e se non ha soglie di sbarramento fatte ad hoc per escludere milioni di cittadini dalla rappresentanza. Insomma, la nostra proporzionale non può essere alla “tedesca”», scriveva ad esempio recentemente il PCI.