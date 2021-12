“In pellegrinaggio” alla cappelletta di Montonate per appendere i sogni di Natale

Un’iniziativa che ha lo scopo di far conoscere una zona poco nota del Varesotto e che merita una passeggiata in questi giorni di festa. L’area è quella della piana di Montonate, frazione di Mornago.

“Scopri e segnala i tesori che ti stanno a cuore” promossa dall’ associazione Montonate, con il patrocinio del Comune di Mornago, è il primo esempio di promozione del territorio legata al progetto ecomuseo, che prevede di valorizzare con diverse iniziative i sentieri che collegano nove comuni della provincia: Azzate, Jerago, Brunello, Casale Litta, Daverio, Galliate Lombardo, Crosio della Valle, Mornago e Sumirago

«Il Montonate CSI è un’associazione storica del territorio ed ha aderito all’iniziativa: “Amici delle piane Viscontee del Varesotto” che vuole essere un’esperienza “senza colore” che ha lo scopo di valorizzare elementi storici e tradizioni nel territorio delle cosiddette “Piane e Luoghi Viscontei del Varesotto” – spiega Stefano Biondaro, ideatore del progetto Amici delle piane Viscontee del Varesotto .

È stato allestito un presepe all’interno della cappella votiva del San Gaetano nella piana di Montonate. Si è provveduto ad installare delle luci decorative al fine di diffondere il senso di “Comunità” e di consolidare come punto di riferimento per le passeggiate delle festività natalizie la cappella votiva del San Gaetano. La proposta vuole sensibilizzare anche i più giovani alla conoscenza del territorio, attraverso il coinvolgimento delle Scuole Primaria, Secondaria di Mornago e materne anche attraverso la collaborazione di altre associazioni quali la Pro Loco di Mornago.

L’iniziativa in concreto prevede l’allestimento di due telai in ferro ai lati delle pareti della cappella del San Gaetano che possano ricevere i pensieri dedicati al Santo Natale da parte dei ragazzi. Sono state distribuite circa 500 cartoline e mollette grazie alla collaborazione del Consiglio dei ragazzi del Comune di Mornago che sostiene l’iniziativa».

Sarà possibile portare le cartoline alla cappella votiva da oggi, giovedì 23 dicembre, fino all’Epifania. (il video è di Lorenzo Marcolli)