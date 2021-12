Silent disco, campo da basket e cineforum per anziani: i progetti di Besnate per il 2022

Il sindaco di Besnate, Giovanni Corbo, le chiama “pillole di bilancio”, ovvero 10 micro-progetti contenuti nel bilancio di previsione 2022, che si andrà a votare questa sera, mercoledì 29 dicembre, in consiglio comunale.

Le “pillole di bilancio” contengono 10 progetti di «immediata realizzabilità nel corso del 2022» e vanno incontro a delle particolari esigenze della cittadinanza. L’investimento, spiega Corbo, non è importante dal punto di vista della quantità, bensì «dal punto di vista della ponderatezza con cui sono stati valutati i progetti».

Il primo, progetto Intercultura, riguarda la messa a disposizione di una borsa di studio per l’anno di studio all’estero.

Sport e socialità

Al parco Aldo Moro verrà realizzato un campo da basket (tre contro tre), un’esigenza che «molti avevano palesato». Sempre al parco cittadino verranno organizzati quattro eventi di silent disco, «per concedere ai nostro giovani di divertirsi in maniera sana, intelligente e vivace senza creare disturbo ai residenti».

La socialità non ha età, pertanto si è pensato anche ai besnatesi non più giovani: “Pomeriggi per anziani: il tempo del racconto” prevede un’alternanza dei pomeriggi di cineforum e di aggregazione in cui «si dà la possibilità di agli anziani di raccontare e raccontarsi attraverso rappresentazioni teatrali».

Ambiente ed educazione

Sono previsti due eventi di riflessione sull’ambiente, con dei relatori «che ci illustreranno il progetto tra uomo e terra»; inoltre, visto che l’educazione ambientale si impara fin da piccoli, si è pensato al “progetto plastic free” per la distribuzione di borracce agli studenti delle scuole del paese in modo da sensibilizzarli sullo spropositato spreco di plastica e al piano “verde a scuola” (piantumazioni insieme ai ragazzi).

La sensibilizzazione non riguarda solo l’ambiente, ma anche il sociale grazie all’installazione di una panchina blu, «per la lotta al bullismo»; è in cantiere perfino un ciclo di incontri dedicato agli amici a quattro zampe, per «educare piccoli e adulti al rapporto tra gli umani e gli animali da compagnia».

Infine, delle valutazioni sull’efficientamento energetico della palestra comunale di via Vittorio Veneto.