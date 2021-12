Un consiglio comunale dei ragazzi in rosa a Casciago. Emma De Girardi, alunna di seconda media, succede a Simone Tortorella nel ruolo di sindaco, mentre il nuovo vicesindaco è Gabriele Tesser, “primino” di Villa Valerio e fratello di Emma, ex sindaca dei ragazzi casciaghese.

Dei dodici neo giovani consiglieri comunali ben 8 sono ragazze, mentre la quota maschile è ridotta a 4 unità.

Presente alla proclamazione il primo cittadino dei grandi Mirko Reto, insieme all’assessore Caterina Cantoreggi e alle professoresse della scuola secondaria.

«Ho visto una grande motivazione nei ragazzi – commenta Reto -. Li abbiamo invitati a partecipare ad un primo consiglio comunale a gennaio. È stata una cerimonia molto partecipata e sentita, sono molto orgoglioso dei nostri giovani. Come amministrazione comunale abbiamo promesso loro che saranno organizzati incontri periodici, ogni sei mesi, per recepire istanze e verificare le loro esigenze. Mi hanno assicurato che entro gennaio faranno un elenco di proposte, non vedo l’ora di leggerle e mettere in pratica le migliori insieme».