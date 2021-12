“Un’avventura lunga trent’anni” fa il pienone anche a Germignaga

Tante persone hanno partecipato alla serata conclusiva di presentazione del libro “Un’avventura lunga trent’anni”, pubblicato dalla Stazione di Varese della XIX Delegazione Lariana Cnsas.

A Germignaga, sono intervenuti il presidente della Comunità Montana Valli del Verbano, Simone Castoldi; il sindaco di Germignaga e vicepresidente della Comunità Montana, Marco Fazio, che ha messo a disposizione la sala della colonia elioterapica; il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Luino, Capitano Alessandro Volpini; la sindaca di Curiglia con Monteviasco Nora Sahnane; il dott. Guido Garzena di ATS Insubria; per il Cnsas, Danilo Barbisotti, già presidente del Servizio regionale lombardo, Marco Anemoli, delegato responsabile della XIX Lariana; moderatore Marco Croci.

«Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato alle due serate di Varese e di Germignaga: il trentesimo anniversario di fondazione è stata l’occasione ideale per raccontare la nostra e le nuove sfide del futuro, anche per rendere onore a tutti coloro che hanno contribuito, in tutti questi anni, a fare crescere la Stazione di Varese del Soccorso alpino», commentano gli organizzatori.