Prova di forza della Uyba in coppa: Stoccarda battuto 3-0

Nella partita di andata degli ottavi di finale di CEV, le ragazze della Unet e-work Busto Arsizio liquidano con un netto 3-0 (29-27, 25-19, 25-23) le tedesche dell’Allianz MTV Stuttgart. Stevanovic e compagne hanno fatto una bella partita, contro una formazione che ha dimostrato un buon livello di qualità tecnica.

Le tedesche hanno fatto capire di essere decise a dare battaglia già dal primo parziale, quando sotto 8 punti (19-11), sono state capaci di rimontare, pareggiare e portare poi il set ai vantaggi. Brave le ragazze di coach Musso a cambiare il passo, aumentando il ritmo e prendendo saldamente in mano le redini della partita, grazie anche all’ottima prova in seconda linea del libero Zannoni e di Lucia Bosetti.

MVP della partita, l’opposto della Uyba, Camilla Mingardi, autrice di 16 punti. Bene anche Gray che chiude con 13 punti (52% offensivo) e Olivotto (7 punti, 71%). Dall’altra parte della rete brilla Rivers, assoluta protagonista con 24 punti e il 49& in attacco.

A fine match sorride Mingardi: “L’importante era conquistare i tre punti, in questo ultimo periodo stiamo avendo un po’ di alti e bassi, forse la stanchezza inizia a sentirsi, dobbiamo essere più lucide gestendo meglio i vantaggi senza complicarci la vita”. Coach Musso è contento del risultato ma sottolinea come la squadra debba ancora cambiare atteggiamento in alcuni momenti di gioco: “Abbiamo visto che Stoccarda è una squadra che ci può mettere in difficoltà, oggi abbiamo vinto 3-0 ma il passaggio di turno sarà ancora tutto da giocare in casa loro. Vincere 3-0 era importante per il nostro morale e per le nostre sicurezze, ma abbiamo ancora troppi momenti in cui stiamo ad aspettare che le cose avvengano da sole, quando invece dovremmo essere noi a cercarle. Abbiamo comunque lavorato tatticamente bene, fatto bene col muro difesa e spinto al servizio. Ora ci concentriamo su Roma prima di pensare al ritorno”.

La partita

Coach Musso schiera il sestetto titolare composto da Poulter in regia, Mingardi opposto, Stevanovic e Olivotto al centro, Bosetti e Gray in attacco, Zannoni libero.

Primo set – Parte bene la Uyba che si porta velocemente sul 6-3 contro le tedesche che non riescono a prendere il ritmo. Le farfalle continuano a spingere e volano sul 19-11. Il set sembra ormai in cassaforte ma le tedesche reagiscono e cambiano completamente atteggiamento in campo, diventando più incisive nel gioco e riuscendo a recuperare terreno, punto dopo punto, agganciando la le padrone di casa sul 19-19. Finale di grande spettacolo concluso solo ai vantaggi, come le biancorosse che la spuntano sulle tedesche per 29-27.

Secondo set – Questa volta l’avvio è equilibrato e le due formazioni danno vita a scambi lunghi ed entusiasmanti (8-8). Le tedesche provano a scappare (9-11) costringendo Musso a fermare il gioco per spezzare il ritmo. Al rientro la Uyba ritrova il pareggio (11-11) e si prosegue punto a punto (16-16). Una doppietta di Mingardi vale il 18-16. Sul finale sono le biancorosse a tenere le redini della partita. Il set si chiude 25-19.

Terzo set – Stoccarta parte subito forte (1-4) ma le biancorosse non si fanno impensierire e giocando con tranquillità ritrovano il -1 (6-7). Bosetti e Stevanovic arpionano due volte a muro la palla per il sorpasso biancorosso (8-7). Il livello del gioco è molto alto e la Uyba riesce a gestire bene, cercando di sbagliare il meno possibile per mantenere il vantaggio (19-17). Nel finale le tedesche possono approfittare di qualche passo falso di troppo delle padrone di casa che regalano il 22-23 ma che subito reagiscono e chiudono set e partita 25-23.

Il tabellino

Unet e-work Busto Arsizio – Allianz MTV Stuttgart 3-0 (29-27, 25-19, 25-23)

Unet e-work Busto Arsizio: Poulter 4, Battista, Olivotto 7, Monza, Bressan, Gray 13, Colombo ne, Mingardi 16, Zannoni (L), Stevanovic 6, Bosetti 5, Ungureanu, Herrera Blanco ne.

Allianz MTV Stuttgart: Koskelo (L), Nowicka 1, Segura 8, Lohuis 12, Olimstad, Van De Vyver, Timmerman 2, Lee 6, Todorova 2, Kohn, Rivers 24, Berger ne.

Arbitri: Ruben Sanchez Rodriguez (Spagna) – Maciej Maciejewski (Polonia)

Note. Uyba: ace 2, errori 6, muri 8. Stoccarda: ace 3, errori 10, muri 6.