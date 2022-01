I Beatles dal tetto di Londra a quello… di Morcote

Morcote, uno dei borghi più belli della Svizzera, diventato oramai anche uno dei borghi più rock confederazione, lancia insieme a Radio Morcote International, Switzerland’s best rock station, “Get Back… to Morcote”, The Beatles’ rooftop concert.

L’appuntamento è per domenica prossima, nell’anniversario dell’ultima famosa esibizione dei Fab Four. Il 30 gennaio ricorre infatti l’anniversario del più famoso concerto improvvisato al mondo, quello in cui i Beatles salirono sul tetto dei loro uffici di Londra e si esibirono per l’ultima volta nella storia. Correva l’anno 1969.

Sul palco la più famosa Beatles Tribute Band del Ticino, The Nowhere Land, che riproporrà la scaletta musicale del mini concerto del 1969 in un contesto nuovo.

L’evento, commemorato con l’uscita della docu-serie “The Beatles – Get it Back”, in onda su Disney + (girata dal regista neozelandese Peter Jackson, già famoso per aver diretto “Il Signore degli Anelli”) ha fatto da apripista ad una serie di iniziative ed eventi che si svolgeranno il prossimo 30 gennaio in tutto il mondo in occasione del 53° anniversario del mini-concerto dei Fab Four.

«Anche Morcote, quindi, non poteva perdere questa ricorrenza per celebrare i mitici Beatles – dicno gli organizzatori -Perché Morcote è un vero e proprio centro culturale, con una lunga tradizione artistica e musicale. Molti non sanno che George Harrison, dopo aver comprato una villa proprio accanto a quella dello scrittore Herman Hesse visitò più volte il borgo di Morcote dove si fece immortalare insieme ad Olivia. A Morcote si è insediata la prima e la più ascoltata radio rock sul territorio, Radio Morcote International e, sempre a Morcote, esiste l’unica altalena al mondo a suon di rock’n’roll. Questi sono solo alcuni degli esempi che rendono Morcote davvero il borgo più rock della Svizzera».

Domenica, 30 gennaio, alle 15 “Get back to Morcote”, sarà anche l’occasione per inaugurare il nuovo “Spazio Garavello 7”, la splendida terrazza sul tetto di Morcote situata al 7° piano dell’autosilo comunale (in Montada dal Sass dal Göbb).

Un pomeriggio all’insegna del rock, della cultura, e della migliore musica di sempre, un concerto che aprirà la stagione di eventi di Morcote e che consacrerà il paese non solo come uno dei borghi più belli della Svizzera ma anche come uno dei villaggi più rock del Ticino.

L’evento darà l’opportunità di godere del miglior repertorio dei Fab Four di Liverpool in uno scenario unico come solo Morcote può offrire: i Nowhere Land si esibiranno avvolti dalla maestosità e dalla bellezza di Morcote e del lago Ceresio. Il pubblico avrà modo di apprezzare un repertorio incredibile e un paesaggio da cartolina.

John Lennon (Rocco Cappa) voce e chitarra, Paul McCartney (Massimo Moretti) voce e basso, George Harrison (Claudio Valente) chitarra e voce e Ringo Starr (Tiziano Caprara) batteria e percussioni ripercorreranno i famosi 42 minuti dell’indimenticabile concerto dei Beatles da Get Back, a Let it Be, da Don’t Let Me Down a Come Together…

Non mancheranno Dig A Pony e i brani che i Beatles riprendono durante le registrazioni di Let it Be.

«La nostra Morcote è un borgo con una forte tradizione artistica e culturale e, per questo motivo, quando Radio Morcote International ci ha proposto di inaugurare il nostro nuovo “Spazio Garavello 7” con un concerto dedicato ai Beatles e alla famosa ricorrenza del 30 gennaio, non potevamo che accoglierlo con entusiamo – dice Giacomo Caratti, sindaco di Morcote – Non tutti sanno che George Harrison comprò una villa proprio accanto a quella dello scrittore Herman Hesse e che visitò più volte il borgo di Morcote dove si fece immortalare insieme ad Olivia. E’ una curiosità che svela l’anima rock del Ticino e in particolar modo l’anima rock di Morcote e questo ci rende ancora più orgogliosi nell’organizzare il primo evento dell’anno sul nostro panoramico rooftop vista lago proprio in occasione dell’anniversario dell’ultimo concerto dei Fab Four».

Radio Morcote International darà l’opportunità di seguire il concerto tramite i suoi canali social (Facebook ed Instagram) ed il suo sito www.radiomorcoteinternational. com. Non mancheranno le sorprese: per l’occasione interverrà anche Oliver Pepper, ambasciatore “Peace and Love” per la Svizzera di Ringo Starr.

Informazioni per il pubblico sulla pagina Facebook dell’evento

Ingresso gratuito secondo disposizioni Covid . Posti seduti e limitati.