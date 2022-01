Benedetta l’ambulanza donata alla Croce Rossa di Varese

«Questa benedizione non è per l’ambulanza in sé, ma per tutte le persone che ne hanno permesso l’acquisto e per tutte quelle persone che ne usufruiranno e ci lavoreranno» ha esordito così Angelo Michele Bianchi, presidente della Croce Rossa Italiana di Varese.

Un nuovo veicolo, infatti, è stato donato al CRI di Varese da un benefattore che ha richiesto di rimanere anonimo, che nel primo pomeriggio di oggi, sabato 22 gennaio, ha ricevuto la benedizione e del Prevosto Monsignor Panighetti: «nella sua semplicità quello di oggi è un momento importante. Ci sono tante persone che hanno bisogno di essere aiutate, e anche tutti noi possiamo avere bisogno. È un gesto che aiuta indistintamente ciascuno di noi».

La nuova ambulanza è stata dedicata al ricordo di Nella, volontaria della Croce Rossa. Presente all’incontro anche la vicesindaca Ivana Perusin, che ha tagliato il nastro.