Code all’hub tamponi di Gallarate, le soluzioni di Ats Insubria e Asst Valle Olona

Asst Valle Olona e Ats Insubria spiegano il caos di questa mattina al centro tamponi di Gallarate e spiegano come si sono attivati, ognuno per la propria parte, per ridurre al minimo i disagi a partire da domani. Ricordiamo che l’Asst Valle Olona si occupa dell’esecuzione dei tamponi all’interno delle strutture adibite mentre su Ats ricade la responsabilità dell’organizzazione degli appuntamenti e la vigilanza sulla quarantena.

La risposta di Ats Insubria

ATS Insubria precisa che la congestione determinatasi in questi giorni «è dovuta all’autopresentazione di numerosi cittadini, che si recano presso il punto tamponi gallaratese, senza essere convocati».

Per quanto riguarda il numero verde di ATS, al quale molti cittadini non riescono a collegarsi, «sta registrando un numero considerevole di chiamate, che fanno risultare il numero occupato e, in alternativa, a seconda della compagnia telefonica, il numero risulta staccato. In realtà, gli operatori stanno lavorando incessantemente per fornire gli innumerevoli riscontri richiesti».

Quali soluzioni per migliorare la situazione? ATS Insubria annuncia che da domani 4 gennaio invierà, insieme al provvedimento di isolamento, un link per prenotare il tampone presso l’ASST di riferimento, a 7 o 10 giorni dalla data di positività, a seconda del proprio stato vaccinale.

Da Ats ricordano, infine che «il punto di riferimento per ogni forma di quesito e/o chiarimento relativo al Covid 19 rimane il medico curante che, rispetto ai provvedimenti di isolamento/quarantena e tamponi è in grado di trasferire le richieste dei singoli assistiti attraverso i canali dedicati e diretti con ATS”».

La risposta di Asst Valle Olona

Per quanto riguarda l’Asst Valle Olona è il direttore Socio Sanitario Marino Dell’Acqua a specificare che «sin dalle 10,30 di questa mattina (nel momento di maggior afflusso, ndr) sono state raddoppiate le linee per i tamponi da 2 a 4 e che già da domani (martedì) le linee dedicate saranno 6».

Dell’Acqua ci tiene ad aggiungere che «gli operatori al lavoro stanno dando il massimo per rispondere ad una domanda enorme di tamponi, dovuto all’emergenza contagi di questi giorni. Ai cittadini si chiede, dunque, di armarsi di pazienza perchè la situazione è straordinaria e si sta facendo di tutto per cercare di dare una risposta a tutti, anche a coloro che non si sono prenotati».

Per quanto riguarda l’hub di Gallarate Asst Valle Olona fa sapere di aver azzerato la coda di auto all’esterno del punto tamponi alle 14 (orario di chiusura del centro).