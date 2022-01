Comincia il processo per droga e degrado minorile alle porte di Varese

Spaccio di droga fin nei giardinetti dell’asilo, fuori dagli istituti superiori e nelle piazzette dove i ragazzi si trovano nel tempo libero. Un’inchiesta che ha riguardato anni fa i dintorni di Varese in particolare Gazzada Schianno, Buguggiate e Azzate e per la quale si attendono sviluppi giudiziari per una serie di soggetti coinvolti, tutti classe 2000 o 2001 che ai tempi, 2015 vennero, indagati per spaccio di droga.

Una ventina i ragazzi coinvolti e ora, al netto dei patteggiamenti già avvenuti, quattro finiranno lunedì dinanzi al giudice monocratico di Varese, e cinque sono in attesa di definizione di messa alla prova, provvedimento che sospende il processo che può portare ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato alla fine appunto di un periodo di prova.

Durante le indagini coordinate dalla procura della repubblica presso il tribunale dei Minorenni di Milano emerse uno spaccato che ha permesso agli investigatori di ricostruire una fitta serie di cessioni di stupefacenti, erba, fumo e anche codeina.

Fra gli spunti di indagine anche la contestazione dello scoppio di un ordigno artigianale all’esterno di un centro benessere ad Azzate contestato sempre ad alcuni degli appartenenti al gruppo di giovanissimi che con fare spavaldo e frequente uso della violenza sono accusati di aver tenuto in scacco alcune zone dei paesini alle porte del capoluogo.