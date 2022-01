Il Comune di Varese apre a nuove assunzioni

Il Comune di Varese prosegue con un’apertura verso nuove assunzioni. Dopo aver integrato diverse figure professionali, di cui molti giovani, l’ente cerca dieci nuove risorse per diverse aree di competenza.

E’ aperto il concorso pubblico per la copertura di sei posti a tempo pieno come ragioniere (Categoria C1). Tra i requisiti richiesti, l’aver conseguito uno dei seguenti diplomi: maturità tecnica commerciale – Ragioneria: Perito aziendale corrispondente in lingue estere; Analista contabile; Tecnico della gestione aziendale; Istruzione tecnica – indirizzo amministrazione , finanza e marketing; o un altro titolo di maturità equivalente. Le domande dovranno pervenire entro il 28 febbraio.

E’ indetto inoltre il concorso pubblico per esami per un posto di dirigente capo nell’area Corpo di Polizia locale. Il ruolo richiede elevate competenze specialistiche di carattere tecnico, giuridico amministrativo e gestionale. Le domande dovranno pervenire entro il 28 febbraio.

Si cerca poi un funzionario amministrativo (categoria D) nell’area Risorse umane, tramite la mobilità esterna volontaria tra Enti. Sono richieste una specifica preparazione giuridico economica e spiccate capacità organizzative e relazionali, per svolgere attività amministrative e inerenti la gestione del personale. Per questa posizione la domanda dovrà pervenire entro il 25 febbraio.

Infine, sempre con la mobilità esterna tra enti, si cercano due figure come coordinatore amministrativo (categoria D), con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, nell’area Risorse finanziarie e nell’area Gestione del territorio. La domanda dovrà arrivare entro il 2 marzo.

Per tutte le posizioni aperte, i curriculum con documenti e domanda di partecipazione dovranno essere trasmessi tramite raccomandata indirizzata al Comune di Varese, oppure consegnati a mano presso l’Ufficio Protocollo in via Sacco n.5, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00, oppure trasmesse via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@comune.varese.it.

Tutti i dettagli sulle posizioni aperte, con i requisiti e le modalità di adesione, si possono trovare sul sito del Comune di Varese. Link diretto: https://www.comune.varese.it/c012133/zf/index.php/bandi-di-concorso