Drusilla Foer “valletta” a Sanremo: chi è e quando verrà a Varese

La grande novità tra le 5 co-conduttrici annunciate da Amadeus per il festival di Sanremo 2022 è Drusilla Foer: cantante, attrice e autrice, è da tempo un’icona di stile.

Per l’anagrafe è Gianluca Gori, 54 anni: ma ormai questo è un dettaglio. Il personaggio di Drusilla, che incarna con ironia tagliente la sciura di stile, di quelle che si potrebbero trovare a milano come a Firenze, città di nascita dell’artista, ha ormai preso piede tra gli appassionati e ha fatto completamente dimenticare il “substrato maschile” di Drusilla.

Frequenta con successo televisione e cinema, gira l’Italia dei teatri, ma è sul web che si è creata la sua comunità di appassionati: Instagram, Facebook e You Tube i canali che l’hanno vista crescere.

E proprio li fu profeta di se stessa: un anno fa, in uno dei suoi spassosi video sui social, la “drag sciura” finse di infatti ricevere una telefonata dal direttore dei programmi Rai che la invitava come valletta. Le sue risposte fecero il giro del web, e da quel momento i fan cominciarono a chiedere a gran voce la sua partecipazione a Sanremo, e c’è chi sperò fosse una notizia vera. Non fu così per l’edizione 2021, ma i fan sono stati accontentati nel 2022.

Drusilla Foer, prima di andare nella città dei fiori, farà tappa a Varese: fa parte infatti del cartellone di rinascita del teatro di Varese, e il 21 gennaio (pochi giorni prima del Festival) sarà presente con il suo spettacolo “Eleganzissima”.

Il recital, da lei scritto e interpretato, racconta gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. In “Eleganzissima”, essenziali al racconto biografico sono le canzoni, che Drusilla interpreta dal vivo accompagnata dai suoi musicisti, coinvolgendo il pubblico in un viaggio nella realtà così poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente.

Qui il link per prenotare i biglietti.

