Drusilla Foer, prima di Sanremo tappa al Teatro di Varese

Tutti l’attendono sul prestigioso palcoscenico del Festival di Sanremo, ma prima di approdare alla Città dei Fiori come co-conduttrice di Amadeus, Drusilla Foer farà tappa a Varese. Sabato 21 gennaio, alle 21, l’appuntamento è al Teatro di Piazza Repubblica dove sarà in scena con il suo ultimo spettacolo: “Eleganzissima”.

Il recital scritto e interpretato da Drusilla Foer, in una nuova versione aggiornata, prosegue il suo viaggio raccontando gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. In “Eleganzissima”, essenziali al racconto biografico sono le canzoni, che Drusilla interpreta dal vivo accompagnata dai suoi musicisti.

Il recital, ricco di musica, svela un po’ di lei: familiare per i suoi racconti così confidenziali e unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà così poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente. La produzione è della Best Sound di Franco Godi, compositore per la pubblicità, per la tv e per il cinema fin dagli anni ’60, nonchè scopritore e artefice dell’hip hop di successo in Italia dagli anni 90 a oggi (i biglietti).

Gli appuntamenti del Teatro di Varese continuano il sabato successivo, il 28 gennaio, è con il comico Eleazaro Rossi e il suo nuovo spettacolo.

Per informazioni e prenotazioni www.teatrodivarese.it