Incidente sulla Provinciale del lago di Varese, due persone ferite

Incidente nella mattinata di oggi – martedì 18 gennaio – lungo la strada provinciale SP1 del lago di Varese. Due auto – una Nissan e una Opel – si sono scontrate all’altezza di Calcinate del Pesce attorno alle 9.30.

Sul posto del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118 che hanno trasportato in ospedale due persone, un uomo di 75 anni e una donna di 60. Entrambi sono stati ricoverati in codice giallo: le loro condizioni sono giudicate serie ma non in pericolo di vita. Secondo alcuni testimoni, una delle due vetture avrebbe invaso l’altra corsia forse a causa di un malore o di un colpo di sonno; l’impatto è stato piuttosto violento ma fortunatamente i mezzi non procedevano ad andatura elevata anche perché in quel momento c’era coda.

I rilievi del caso sono affidati ai carabinieri mentre i Vigili del Fuoco (foto in alto) hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture incidentate che sono state poi portate via dal luogo dell’incidente.