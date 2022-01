La Tecnosteel srl di Brunello, azienda specializzata nella produzione di rack, ovvero armadi per apparecchiature e reti IT e per data center, è stata acquisita da R&M, sviluppatore e fornitore svizzero attivo a livello mondiale nei sistemi di cablaggio per infrastrutture di rete di alta qualità.

Tecnosteel è stata fondata nel 2000 dagli imprenditori Mauro Turci, Marino Piotti e Giuseppe Basso, scomparso nel 2014. Attualmente dà lavoro a 85 persone per un fatturato di quasi 12 milioni di euro (fonte Made in Varese). Il principale mercato di Tecnosteel è quello italiano, mentre il 40% della produzione viene esportata. Trai suoi principali clienti ci sono: Eni, Granarolo, Bnl, Banca Intesa, Leonardo e Aruba.

R&M (Reichle & De-Massari AG) è un gruppo fondato nel 1964 e attivo a livello globale nei settori della tecnologia dell’informazione e della comunicazione con sede a Wetzikon, nel Canton Zurigo in Svizzera. L’azienda sviluppa, produce e vende prodotti e sistemi di fascia alta per le reti di comunicazione e dati. «Il nostro obiettivo strategico – commenta Michel Riva, ceo di R&M – è quello di essere in grado di offrire soluzioni infrastrutturali integrate e complesse per i data center provenienti da un’unica fonte. Con l’acquisizione di Tecnosteel, possiamo completare perfettamente il nostro portafoglio e beneficiare delle relazioni esistenti con i clienti in Europa».

Il portafoglio di Tecnosteel srl comprende anche armadi di distribuzione e server compatti, armadi per sale computer, Pdu (unità di distribuzione dell’alimentazione) e smart Pdu, sistemi di raffreddamento e condizionamento, sistemi per la gestione e il monitoraggio della rete nei data center. I fondatori e amministratori delegati di Tecnosteel, Mauro Turci e Marino Piotti, sottolineano: «Siamo orgogliosi di poter consegnare Tecnosteel a R&M dopo più di vent’anni di attività e stabile sviluppo. In collaborazione con il Gruppo R&M, Tecnosteel può espandere in modo sostenibile le sue vendite oltre l’Italia e l’Europa. Tecnosteel si assicura nuove importanti prospettive per il futuro nel crescente mercato dei data center».