Scrivi il tuo desiderio per sant’Antonio, a buttarlo nel fuoco ci pensa Varesenews

Mancano solo pochi giorni alla festa più amata dai varesini: quella di Sant’Antonio Abate. Una festa sempre popolarissima, che quest’anno, nella sua parte più popolare, sarà perlomeno rimandata a dopo il 31 gennaio, visto che una norma vieta le feste di piazza fino a quel giorno.

Quest’anno di certa ci sarà solo la parte strettamente religiosa: per il falò bisognerà aspettare. Ma la tradizione dei bigliettini non andrà persa nemmeno quest’anno: già la comunità pastorale propone di raccogliere durante le messe i bigliettini perchè vengano prima o poi bruciati nel falò, ma abbiamo anche la conferma che i Monelli della Motta faranno di tutto perchè certe tradizioni non si perdano «Siamo Monelli, nessuno potrà stupirsi se faremo una monellata» dicono.

In che modo “provvederanno” non si sa e non si può sapere, visto che non potrà somigliare in nessun modo a una festa di piazza e non potrà creare assembramento. Ma l’obiettivo è quello di gettare i bigliettini in un falò per sant’Antonio e noi siamo certi che ce la faranno. Per questo anche quest’anno vi proponiamo il nostro “servizio postale” per sant’Antonio.

A portare i bigliettini nella pira, che appunto ancora non si sa quando e dove sarà bruciata, ci penseranno direttamente i Monelli della Motta. Per questo i monelli hanno creato un sistema per consegnare i bigliettini anche senza poterli mettere nella pira: in particolare i varesini potranno mettere i propri bigliettini nella scatola che si troverà alla chiesa di Sant’Antonio alla Motta, oppure si potrà mandare il proprio desiderio anche via mail a monellidellamotta@gmail.com.

Ma soprattutto e come sempre, Varesenews è a fianco di chi vuole onorare anche quest’anno una delle più incrollabili tradizioni varesine. Come per gli ultimi anni, basta compilare il modulo qui sotto: consegneremo noi i bigliettini ai monelli, che li getteranno nella pira in tutta sicurezza, insieme a quelli da loro raccolti.

Proprio per le diverse modalità di quest’anno, sarà possibile inviarceli solo fino al pomeriggio del 15: in serata dovremo infatti tassativamente consegnarli ai Monelli. Fatevi sotto, avete tre giorni per consegnarceli…

Come molti già sanno, di solito i desideri riguardano amori non corrisposti, richieste di matrimonio o gravidanze attese, ma per “sant’Antonii del purscell” non ci sono limiti alle richieste, e nel corso degli anni avete chiesto davvero di tutto.

Anche la "raccolta virtuale dei bigliettini per il falò", che facciamo da ormai diversi anni, è un segno della vocazione comunitaria di Varesenews: